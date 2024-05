La gomma esplode per il caldo, bus precipita nel burrone: è strage

Almeno 28 morti, tra cui tre donne e tre bambini, e altre 22 persone rimaste gravemente ferite. Questo il tragico bilancio, purtroppo ancora provvisorio, del terribile incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, mercoledì 29 maggio, in Pakistan. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, un pullman è uscito fuori strada nella zona di Washuk, nel sudovest del Paese. L'incidente sarebbe stato causato dall'esplosione improvvisa di uno pneumatico a causa del caldo eccessivo:senza una gomma, l'autista ha perso il controllo del mezzo, che poi ha terminato la sua corsa in fondo a un burrone.

Una versione confermata al quotidiano Dawn dal vice commissario di Bassima, Ismail Mengal: "Il bus era partito da Turbat ed era diretto verso Quetta. A bordo c'erano circa 50 passeggeri. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali, ma alcuni di loro sono in condizioni critiche. Nove sono stati trasferiti all'Ospedale Militare Combinato (CMH) di Khuzdar, l'esercito ha portato altri quattro nel centro traumatologico di Quetta, mentre i restanti 17 si trovano negli ospedali locali a Washuk".Il timore delle autorità è che il peggiorare possa diventare ancora più tragico. Le vittime non sono ancora state identificate e le operazioni di rimozione della carcassa del mezzo richiederanno diverse ore. L'ennesima tragedia sulle strade del Pakistan, che nel frattempo si trova a fronteggiare un'ondata di caldo senza precedenti, con i termometri che in alcune zone superano i 50 gradi.