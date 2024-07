Gommone contro gli scogli: sette morti

Nuova strage di migranti nel Mar Mediterraneo. In Turchia un gommone che trasportava migranti si è schiantato contro gli scogli al largo della città costiera di Cesme, nel Mar Egeo, uccidendo le sette persone a bordo. Una persona è stata salvata da un peschereccio che ha poi allertato la guardia costiera. Altre diciotto persone, tra cui alcuni bambini, sono state tratte in salvo sulla piccola isola di Karaada, vicino a Cesme.

Il gommone ha urtato gli scogli

Un elicottero, quattro imbarcazioni della guardia costiera e una squadra di sommozzatori sono stati coinvolti nell'operazione di ricerca e soccorso. Una persona risulta ancora dispersa. "Continueremo la nostra lotta ininterrotta contro gli organizzatori del traffico di migranti che causano la morte di neonati, bambini e persone innocenti vendendo speranza", ha twittato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya.

“1️⃣9️⃣ Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, Maalesef 7️⃣ Düzensiz Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı”



Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10:47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde… pic.twitter.com/Tloqvi8XpO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2024

Sulla rotta centrale

Intanto, con la finestra meteo favorevole, che durerà per tutto luglio, aumenta il numero di barche e barchini sulla rotta centrale del Mediterraneo, tra Nordafrica e Italia. La nave ong ieri OceanViking ha salvato 93 persone, incluse 4 donne e 3 bambini, da un barcone di legno a due ponti. Durante il salvataggio, alcuni uomini mascherati sono arrivati con un gommone, si sono imbarcati sulla barca con i sopravvissuti ancora a bordo, scatenando il panico. In molti si sono tuffati in mare. Mentre i soccorritori tentavano di recuperare i naufraghi, i due uomini hanno assicurato la barca con delle cime e l'hanno portata via.