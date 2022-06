Fuga sanguinaria

/ Stati Uniti d'America

Evade e massacra una famiglia con tre bambini: killer ucciso dalla polizia

È terminata nel sangue la fuga di Gonzalo Artemio Lopez, 46enne condannato all'ergastolo che lo scorso 12 maggio era riuscito a scappare durante un trasferimento in Texas, negli Stati Uniti. Dopo l'evasione avrebbe ucciso due adulti e tre minori, sorpresi in una casa che l'uomo ha utilizzato come rifugio