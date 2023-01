Come il governo cinese arresta i manifestanti delle proteste Zero Covid

Strade piene, richieste di dimissioni di Xi Jinping e un esercito di giovani che alzavano un foglio bianco. Le immagini delle proteste che si sono tenute in Cina lo scorso autunno hanno fatto il giro del mondo. Il coraggio di giovani cinesi ha invece alimentato un dibattito sul malcontento delle giovani generazioni verso un governo non più rappresentativo delle loro esigenze.

Si è parlato molto del moto rivoluzionario di quei giovani che hanno fatto tremare i pilastri su cui erge il Partito Comunista Cinese. E sono proprio gli stessi giovani ora a denunciare le tecniche di repressione messe in atto dal Partito.

Una ragazza ha accusato la polizia cinese di aver costretto lei e alcuni suoi amici a firmare mandati di arresto in bianco, senza accuse penali, e di averli trattenuti in luoghi segreti a seguito della loro partecipazione alle proteste dello scorso autunno. La denuncia arriva da Cao Zhixin, una 26enne editrice della Peking Universuty Press, che in un video diventato virale e ripreso dal Guardian ha raccontato la vicenda accaduta a lei e ai suoi amici.

Nel filmato, la ragazza racconta di aver partecipato lo scorso 27 novembre alla manifestazione a Pechino in solidarietà delle vittime del palazzo andato in fiamme a Urumqi, dove hanno perso la vita 10 persone. L'incendio era scoppiato in un edificio dove i soccorsi erano arrivati in ritardo a causa delle restrizioni anti Covid. A distanza di qualche giorno dalle manifestazioni, i giovani sono stati arrestati e rilasciati 24 ore dopo, racconta Cao nel video. Tuttavia, precisa, tra il 18 e il 24 dicembre, i ragazzi sono stati nuovamente arrestati.

La 26enne nel filmato afferma di aver registrato il video dopo che diversi amici erano stati presi in custodia dalla polizia. Poi ha condiviso il video con altri compagni dando loro indicazioni di pubblicarlo se fosse finita in prigione. L'arresto di Cao, che si somma a quello di altre 7 persone, solleva il velo sulla repressione del governo cinese sulle manifestazioni che hanno scosso la politica cinese lo scorso autunno.