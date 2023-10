"Ho scoperto grazie al gps che Hamas ha rapito mia moglie e le mie figlie"

Yoni Asher ha scoperto dal sistema di geolocalizzazione dello smartphone che sua moglie Doron di 34 anni e le sue due bambine Raz e Aviv, di cinque e tre anni, sono state rapite dai terroristi di Hamas e portati a Gaza. La mamma e le due piccole, ha raccontato l'uomo israeliano all'emittente britannica BBC, erano in un villaggio vicino al confine meridionale con la Striscia di Gaza per fare visita alla madre in vista della festa ebraica del Sukkot, quando i militanti di Hamas hanno lanciato l'attacco.

"Sabato, intorno alle 10:30 del mattino, è stata l'ultima chiamata che ho avuto con mia moglie. Lei mi ha detto che i terroristi di Hamas erano entrati in casa", ha detto Yoni alla BBC. "Erano in un bunker, poi la chiamata è stata interrotta. Più tardi, sono riuscito a localizzare il suo cellulare ed era all'interno di Gaza".

Qualche ora più tardi, Yoni ha confermato le sue paure. Ha visto in un video circolato sui media la sua famiglia sul retro di un camion che era già nella Striscia di Gaza. "Non so in che termini e in quali condizioni siano trattenuti ma si sa, la situazione sta peggiorando molto", ha detto l'uomo.

Per ora, come per le altre famiglie, tutto ciò che Yoni può fare è sperare. "Cerco di mantenere la calma. Voglio credere che ci sia qualche contatto tra i diplomatici che stanno negoziando o qualcosa del genere ma non sappiamo nulla, questa è la cosa più difficile", ha precisato Yoni all'emittente britannica.

Continua a leggere su Today.it...