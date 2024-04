Perché in Israele le mappe sul cellulare "sono impazzite"

"Oggi siamo tutti a Beirut". Si susseguono da ieri, 4 aprile, centinaia di segnalazioni da parte di cittadini israeliani che denunciano problemi e malfunzionamenti nelle app di navigazione come Google Maps, Waze e simili. In particolare, i residenti di Tel Aviv vengono collocati dal gps automaticamente a Beirut, in Libano, più precisamente sulla pista di atterraggio dell’aeroporto internazionale Rafic Hariri.

We are all in Beirut….GPS in Israel is being disrupted. pic.twitter.com/bq2XjMzCpF — Southsiders (@Southsiders1888) April 4, 2024

I gps sono in tilt in tutto il Paese perché le forze di difesa israeliana (Idf) hanno deciso di attivare i jammer, sistemi di sicurezza che disturbando le frequenze riescono a mandare letteralmente fuori strada i geolocalizzatori. La mossa è stata annunciata dal portavoce dell'Idf Daniel Hagari, "Abbiamo avviato interruzioni del gps per neutralizzare le minacce. Siamo consapevoli che queste interruzioni causano inconvenienti, ma è uno strumento vitale e necessario per le nostre capacità difensive". I sistemi a segnale satellitare sono infatti utilizzati, oltre che per i cellulari, anche per i missili cruise: con questi Israele teme di essere colpita dall'Iran, direttamente o indirettamente.

Le capacità difensive sono attualmente in fase di dispiegamento: l'allerta è massima in vista di una possibile ritorsione dell'Iran dopo l'attacco israeliano su Damasco che ha causato l'uccisione di ufficiali iraniani di alto rango. Sia l'Iran che le milizie alleate di Hezbollah hanno assicurato che Israele non rimarrà impunito e Tel Aviv, a buona ragione, prende sul serio l'avvertimento.

L'attivazione dei jammer arriva ad un giorno di distanza dal rafforzamento della difesa aerea e dal richiamo dei riservisti. Il governo cerca di evitare il panico tra i cittadini affermando che "il livello di allarme non è cambiato" e che "in caso di pericolo saremo noi ad avvertire", ma misure come il disturbo dei gps e il richiamo dal congedo di tutte le truppe danno il polso della situazione e mettono in allarme la popolazione.

Non a caso, nella giornata di oggi si registrano code ai supermercati e ai distributori di benzina, mentre chi ha un rifugio anti aereo comincia a predisporvi qualcosa: dopo il 7 ottobre gli israeliani non vogliono farsi trovare impreparati. Per quanto non sia la prima volta che nel nord di Israele (quindi verso il confine con il Libano) o nelle aree vicine a Gaza si segnalano interruzioni delgGps, i disturbi sono decisamente meno comuni nella zona centrale del Paese.

"Attivate il gps manualmente"

Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Times of Israel, l'Idf ha inoltre suggerito agli israeliani di impostare manualmente la propria posizione sull’app "Home Front Command". Si tratta dell'applicazione ufficiale del governo israeliano che avverte i civili degli attacchi missilistici ancora prima del suono delle sirene. L'utilizzo di app d'allerta simili è cresciuto a dismisura a partire dal 2016, registrando un'impennata senza precedenti nei mesi successivi al 7 ottobre.