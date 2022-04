Il migrante che vince 250mila euro con un gratta e vinci ma non può incassarli

In un gratta e vinci da 5 euro era riuscito a trovare la combinazione vincente per il premio da 250mila euro, ma purtroppo non ha potuto averli, almeno non ancora. Protagonista della vicenda un migrante algerino, beffato dalla Dea bendata a Zeebrugge, in Belgio. Dopo la gioia per la vitttoria è arrivata la doccia gelata per il 28enne, immigrato irregolare: per riscattare cifre così importanti è necessario rivolgersi alla sede centrale della lotteria nazionale e fornire i documenti necessari per aprire un conto in banca e riscattare così la somma. Documenti di cui il 28enne non era in possesso.

Dopo qualche giorno tre persone si sono presentate alla sede principale della lotteria con il biglietto, ma non corrispondendo all'identikit del vincitore sono stati arrestati dalla polizia locale. Così il 28enne algerino ha deciso di venire allo scoperto, recandosi in commissariato con un avvocato e raccontando tutta la vicenda: l'uomo aveva cercato di aggirare le regole chiedendo ad alcuni amici di riscuotere il premio per lui. Svelato l'arcano i tre sono stati liberati, ma per i migrante è rimasto il problema di non poter riscuotere i 250mila euro: il 28enne è in attesa dei documenti dall'Algeria, ha spiegato il suo legale alla stampa francese. Al momento biglietto vincente si trova custodito nel tribunale di Bruges.

Il migrante algerino ha spiegato di essere arrivato in Europa con una barca: dopo essere attraccato in Spagna, il suo viaggio lo ha portato prima in Francia e poi in Belgio, con l'obiettivo che inizialmente era quello di raggiungere il Regno Unito. Ma adesso tutto è cambiato: la speranza è quella di poter ottenere i soldi della vincita e iniziare una nuova vita in Belgio.