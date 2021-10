Il green pass per lavorare anche in Austria (ma con una correzione)

Anche in Austria è in arrivo l'obbligo di Green pass sul posto di lavoro, ma con test gratuiti nelle aziende. Lo prevede un accordo raggiunto dal governo, formato da popolari Oevp e verdi, con i socialdemocratici Spoe, il più grande partito di opposizione che avrebbe potuto bloccare l'iter legislativo.

In Austria non si parla propriamente di Green pass ma di modello 3G, che sta per "geimpft, genesen, getestet" (vaccinato, guarito, testato). Dovranno sottoporsi a test regolari coloro che non sono vaccinati e che lavorano con altre persone. I test nelle aziende resteranno gratis anche dopo il 30 ottobre. Ancora da chiarire se ci sarà anche l'obbligo di indossare la mascherina sul posto di lavoro.