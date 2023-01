Greta Thunberg fermata (non arrestata) durante una protesta a Lutzerath

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg è stata fermata dalla polizia tedesca mentre partecipava ad una protesta nei pressi della miniera di lignite di Garzweiler, in Germania, dove nei giorni scorsi si sono registrati scontri tra ecologisti e forze dell?ordine.

Alcune persone che manifestavano contro lo smantellamento del villaggio abbandonato di Lutzerath, per far posto alla più grande miniera di carbone a cielo aperto della Germania, sono state fermate e portate via in autobus dalla polizia tedesca. Inizialmente alcuni media hanno riportato la notizia dell?arresto di Greta Thunberg, ma in realtà si è trattato solo di un fermo per controlli. I manifestanti, Greta compresa, sono stati rilasciatii subito dopo l'identificazione.