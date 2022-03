Gretta Vedler, la modella russa trovata morta in una valigia

Svolta nel caso di Gretta Vedler, la modella russa di 23 anni scomparsa nel nulla lo scorso anno e ritrovata senza vita alcuni giorni fa, all'interno di una valigia. Ad uccidere la giovane è stato l'ex fidanzato, Dmitry Korovin, che ha confessato di averla uccisa dopo una lite avvenuta a Mosca per questioni di denaro. Dopo il delitto l'uomo ha guidato per oltre 400 chilometri, per abbandonare il cadavere . Prima di scomparire, la modella russa aveva attaccato sui social media Vladimir Putin, definendolo uno "psicopatico". In molti avevano ipotizzato un collegamento tra lo sfoco contro il presidente russo e la sua scomparsa, ma a quanto pare, i due eventi non sono collegati.

Secondo quanto scoperto dagli investigatori, Korovin avrebbe dormito per tre notti in una stanza d'albergo con il cadavere della modella dentro la valigia. Lo stesso ragazzo ha poi ammesso di aver viaggiato per circa 400 chilometri, da Mosca alla città di Lipetsk, dove poi ha abbandonato la vettura e il corpo senza vita dell'ex fidanzata. Ma il piano criminale del ragazzo non è terminato con l'omicidio: nei mesi successivi Korovin ha continuano a postare sui social commenti e foto della modella, in modo da fare credere che fosse ancora viva. La svolta è arrivata quando un amico della 23enne che vive in Ucraina si è preoccupato in quanto non riusciva più a contattarla, facendo poi partire una denuncia per scomparsa. Così sono state avviate le indagini, che hanno portato al macabro ritrovamento della modella.