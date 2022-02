La app di incontri gay chiude in Cina, Grindr: "I nostri utenti a rischio"

Grindr, una famosa app di incontri per persone omosessuali sta affrontando problemi in Cina. L'applicazione è recentemente scomparsa dall'App Store di Apple, e da vari store gestiti da giganti nazionali come Tencent Holdings Ltd. e Huawei Technologies Co. Il Play Store di Alphabet Inc., come altri servizi di Google, non è disponibile in Cina.

Inizialmente, dato che la notizia è arrivata dopo che l’amministrazione cinese aveva annunciato di aver lanciato una campagna per eliminare materiale “illegale” online in vista delle Olimpiadi invernali, si era pensato a una forma di censura da parte di Pechino. Ma poco dopo è saltato fuori che la decisione di fare sparire l’app dallo store sia stata presa dal fondatore stesso di Grindr.

Secondo quanto dichiarato da un portavoce dell'azienda, che ha sede negli Usa, la ragione è legata alla legge entrata in vigore lo scorso novembre nel Paese asiatico che riguarda i dati archiviati nelle app e richiede l'approvazione del governo per i trasferimenti di dati dalla Cina verso regioni esterne. "Come molte altre società statunitensi, abbiamo scelto di rimuovere la nostra app a causa del potenziale aumento del carico derivante dalla legge cinese sulla protezione delle informazioni personali", ha detto a The Advocate il portavoce di Grindr Patrick Lenihan.

La nuova legge è stata accusata di violazione della privacy, in quanto consentirebbe alle autorità cinesi di accedere ai dati degli utenti delle app. L'anno scorso Yahoo, LinkedIn e Fortnite avevano già rinunciato alla Cina, citando un ambiente commerciale e legale sempre più difficile. Anche se in Cina l'omosessualità non è più un crimine dal 1997, il matrimonio omosessuale è proibito e le questioni Lgbt+ rimangono un tabù. La censura dei contenuti web è combinata con la censura del romanticismo gay nel cinema, e la comunità Lgbt+ è tenuta costantemente sotto pressione.