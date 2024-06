I gruppi di disinformazione russa usano (un finto) Tom Cruise per colpire le Olimpiadi

Le Olimpiadi di Parigi nel mirino della disinformazione russa. Le ingerenze della Federazione Russa in Francia non si fermano solo ai sospetti legati al ritrovamento di tre bare sotto alla Tour Eiffel, coperte da una bandiera francese con la scritta "soldats français de l'Ukraine" (soldati francesi dell'Ucraina). Un gesto che ha fatto seguito ai recenti colloqui tra i ministri della Difesa francese e ucraino e alle parole con cui Emmanuel Macron paventa il possibile dispiegamento di soldati francesi al fronte russo-ucraino. Per questo, la polizia d'oltralpe sta formalmente indagando sull'ipotesi di un coinvolgimento diretto della Russia dietro al gesto.

Ma ora le autorità francesi devono allargare il loro raggio d'azione per cercare di arginare la campagna di disinformazione sull'evento sportivo che si terrà nella capitale francese dal prossimo 26 luglio. L'allarme arriva da Microsoft, dopo la comparsa sull'app Telegram di un video realizzato dall'intelligenza artificiale in cui appare l'attore Tom Cruise che scredita la Francia, Emmanuel Macron, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e i Giochi di Parigi.

Le abili attività degli hacker russi

L'attività incentrata sulle Olimpiadi di Parigi è iniziata nel giugno 2023, quando il gruppo legato al Cremlino Storm-1679 - noto per la sua campagna di disinformazione globale - ha pubblicato su Telegram e poi diffuso online un lungometraggio intitolato "Olympics Has Fallen", ispirato al thriller d’azione politico americano del 2013 "Olympus Has Fallen".

L'uso di abili effetti speciali e dell'intelligenza artificiale per riprodurre la voce di Tom Cruise e il ricorso a un'ampia campagna mediatica, comprese la produzione del documentario falsamente attribuita a Netflix e le finte recensioni scritte dal New York Times e dalla Bbc, indica quanto i gruppi di disinformazione russa stiano migliorando le loro abilità. Gli hacker probabilmente hanno iniziato a sondare i punti deboli dei sistemi IT collegati ai Giochi circa un anno fa e poi hanno iniziato a intensificare gli attacchi veri e propri quattro mesi prima delle Olimpiadi nel tentativo di sabotarli.

Ma gli obiettivi di Storm-1679 non si limitano a diffamare il CIO. Sfruttando il conflitto tra Israele e Hamas, il gruppo russo cerca anche di diffondere la paura nel pubblico per dissuadere gli spettatori dal partecipare ai Giochi di Parigi. Storm-1679 ha pubblicato notizie false secondo cui i parigini stanno acquistando un'assicurazione sulla proprietà in previsione di attacchi terroristici e che un quarto dei biglietti sono stati restituiti a causa della paura atti terroristici.

Un altro gruppo russo, noto come Storm-1099 o "Doppelganger", ha creato falsi siti di notizie in lingua francese che denunciano corruzione del CIO e la potenziale violenza a Parigi. Anche le versioni finte dei media francesi Le Parisien e Le Point pubblicano articoli in cui il leader dell'Eliseo Macron viene presetnato come una figura politica indifferente alle difficoltà dei cittadini francesi. La Russia è stata bandita dalle Olimpiadi del 2024, anche se un piccolo numero di sportivi russi potrà gareggiare come "atleti neutrali", cioè senza bandiera, senza divise del proprio paese, senza inni nazionali.