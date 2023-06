Così la rivolta di Wagner e il caos in Russia avvantaggeranno l'Ucraina

Le forze ucraine hanno attraversato il fiume Dnipro e riconquistato il territorio sulla riva sinistra della provincia di Kherson, in una mossa che apre la strada a una possibile avanzata verso la Crimea. Un ristretto gruppo di militari avrebbe compiuto l'azione e starebbe cercando di stabilire una testa di ponte. Nel frattempo ieri, la vice ministra della Difesa ucraino Hanna Maliar, ha dichiarato che le truppe domenica hanno liberato il villaggio di Rivnopil, nell'oblast' di Donetsk. Il villaggio sembra essere il nono riconquistato da Kiev questo mese nelle prime fasi di un'offensiva in cui i funzionari ucraini hanno segnalato che la spinta principale deve ancora arrivare.

La Russia detiene ancora ampie porzioni di territorio a est e a sud e nonostante e è probabile che le linee del fronte in Ucraina rimangano invariate nel breve termine, ma l'esercito ucraino potrebbe essere in grado di capitalizzare il caos e l'indebolimento del morale dopo l'ammutinamento dei mercenari di Wagner di Yevgeny Prigozhin e l'insurrezione militare, poi abortita, di sabato. Anche se non è chiaro cosa sarà dei soldati di Wagner, la Russia dovrà fare a meno di quella che è stato di fatto una delle compagnie più efficaci della guerra in Ucraina, anche grazie ai suoi metodi brutali. I mercenari hanno sconfitto a Bakhmut le difese ucraine utilizzando abili manovre a terra e inviando ondate dopo ondate di coscritti prigionieri in combattimento. Ora la compagnia sarà sciolta, almeno in Russia, e secondo i termini dell'accordo che ha fatto sì che Prigozhin ritirasse il suo tentativo di colpo di stato, alle truppe che hanno preso parte all'ammutinamento sarà offerta l'immunità mentre ad altre sarà permesso di firmare contratti formali con l'esercito russo.

"La precedente relazione tra Wagner e il governo russo è probabilmente finita", ha detto al New York Times Rob Lee, senior fellow del Foreign Policy Research Institute. "Anche se ciò non fosse accaduto, non era comunque chiaro se Wagner avrebbe giocato in futuro in questa guerra lo stesso ruolo che aveva avuto nella battaglia per Bakhmut". L'esperienza professionale di questo gruppo, ha aggiunto, è stata cruciale per la spinta russa intorno a città del Donbas come Bakhmut e Soledar. I suoi successi, tuttavia, hanno anche alimentato uno spirito di corpo che ha portato questi mercenari a considerarsi separati dai soldati regolari russi. "Queste persone sono fedeli a Wagner, è un'unità piuttosto famosa ora", e quindi "non abbandoneranno di punto in bianco il distintivo Wagner per arruolarsi nel ministero della Difesa russo".

Ma anche se lo facessero i dubbi sulla lealtà delle 25mila unità della compagnia privata probabilmente limiteranno il loro futuro utilizzo da parte dell'alto comando dell'esercito russo. Come riporta The Telegraph Ben Hodges, ex generale statunitense, ha affermato che anche se le unità di Wagner venissero smembrate e distribuite nel resto dell'esercito russo, è improbabile che i comandanti dell'esercito regolare si fidino completamente di loro. "Le truppe Wagner se ne andranno o saranno distribuite nell'esercito russo come singoli sostituti, che saranno ritenuti sospetti", ha sostenuto Gli avvenimenti del fine settimana hanno poi sicuramente scoraggiato soldati russi al fronte e dato invece più vigore a quelli ucraini.

Tra le file russe il malcontento è forte. Seppur le affermazioni di Prigozhin, secondo cui i soldati sarebbero d'accordo con lui sono sicuramente esagerate, hanno comunque un fondo di verità. E quanto accaduto ha solo peggiorato le cose. "L'intera faccenda del colpo di Stato sembra ancora molto oscura, ma significa che molti soldati hanno perso la fiducia nel loro comando centrale", ha dichiarato Daniel Ridley, un ex soldato britannico che gestisce la Trident Defence Initiative, un programma di formazione privato per le forze ucraine. "Potremmo non vedere più un'altra offensiva congiunta russa e il territorio che la Russia ha ancora in Ucraina ora potrebbe fare fatica a mantenerlo".

Continua a leggere su Today.it