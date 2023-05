Il gruppo Wagner non lascia Bakhmut: in arrivo munizioni da Mosca

Evgeny Prigozhin, il capo della compagnia Wagner ci ripensa. I suoi soldati rimarranno a difesa della città di Bakhmut, dopo aver ricevuto garanzie sulla fornitura delle munizioni richieste. Il fondatore del gruppo mercenario ha ricevuto l'impegno dal ministero della Difesa russo a ricevere munizioni e armi. "Ci viene detto che possiamo agire a Bakhmut come riteniamo opportuno. E ci viene proposto Surovikin come una persona che prenderà tutte le decisioni nel quadro delle operazioni militari della Wagner in collaborazione con il Ministero della Difesa", sostiene il capo di Wagner. Il riferimento è al generale russo Sergei Surovikin, a capo dell''operazione militare speciale' in Ucraina.

Prigozhin ha spiegato che l'ordine ricevuto nella notte è ''il primo in tutto questo tempo'' e promette che al gruppo Wagner arriveranno ''tutte le munizioni e le armi di cui abbiamo bisogno'' per far sì che ''il nemico non avanzi''.

Il capo della compagnia dei mercenari russi, proprio nei giorni scorsi, aveva annunciato di lasciare la città ucraina per mancanza di sostegno da parte del ministero della Difesa russo. "Senza munizioni il gruppo Wagner lascerà Bakhmut", era la minaccia del fondatore e capo della compagnia di mercenari filo-russi, in un video diffuso su Telegram qualche giorno fa. "Annuncio ufficialmente che i miei ragazzi non sopporteranno perdite a Bakhmut senza munizioni", ha spiega Prigozhin nel filmato in cui l'ex "cuoco" di Putin mostra decine di cadaveri di soldati. "Pertanto, dal 10 maggio, lasciamo la città", aveva detto, in quella che suonava come una accusa rivolta ai funzionari di Mosca per non aver fornito alla compagnia privata munizioni e armamenti per difendere la città di Bakhmut, da oltre 10 medi sotto assedio del fuoco russo.

Successivamente il leader ceceno Ramzan Kadyrov, suo rivale alla corte di Putin, aveva dichiarato di essere pronto a rimpiazzare su quel fronte la Wagner in ogni momento con i suoi soldati ceceni. "Le unità Akhmat sono pronte a raggiungere Artemovsk (Bakhmut). Ho già firmato l'ordine per il Comandante in Capo assicurando che le unità si preparano a prendere il controllo della città. Le unità sono pronte al combattimento. Stiamo solo aspettando gli ordini. Diverse unità sono già in viaggio verso la zona dell'operazione militare speciale", aveva scritto Kadyrov sul suo canale Telegram.