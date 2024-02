Guadagna quasi 2 milioni di dollari grazie alle telefonate di lavoro della moglie

Comodità, niente traffico, meno stress. Lo smartworking si è imposto nelle vite di molti a partire dal lockdown del periodo pandemico, portando con sé anche una serie di implicazioni sul fronte della riservatezza delle informazioni aziendali. Ed è proprio violando dati riservati dell'azienda della moglie, che un uomo statunitense, Tyler Loudon, è riuscito a guadagnare ben 1.8 milioni di dollari, finendo nel mirino della Sec (Securities and Exchange Commission), l'organo federale statunitense di vigilanza dei mercati di borsa.

La stretegia

Com'è stato possibile un guadagno tanto elevato? La moglie dell'uomo protagonista della vicenda ricopre una posizione manageriale nel colosso petrolifero Bp. Più nel dettaglio, il suo ruolo è quello di gestire i piani di fusioni e acquisizioni dell'azienda. Ascoltando le telefonate di lavoro della donna, Loudon è riuscito a sapere che la Bp era in procinto di acquisire la compagnia di viaggi TravelCenters, bem prima che la fusione fosse annunciata. L'uomo si è quindi precipitato ad acquistare ben 46mila azioni della compagnia di viaggi, il tutto all'insaputa della moglie.

Dopo l'annuncio della fusione con la compagnia petrolifera Bp, diffuso pubblicamente lo scorso 16 febbraio, le azioni della società di viaggi sono decollate, e Loudon si è affrettato a rivenderle, guadagnando circa 1,8 milioni.

"Sosteniamo che il signor Loudon abbia approfittato delle condizioni di lavoro a distanza e della fiducia di sua moglie per trarre profitto da informazioni che sapeva essere riservate", ha dichiarato Eric Werner, direttore regionale della Sec, impegnata a perseguire tali illeciti.

La denuncia dell'organo di vigilanza è stata depositata presso la Corte distrettuale del Texas. L'uomo è accusato di aver violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli e potrebbe essere chiamato a restituire quanto guadagnato in modo illegittimo, più il pagamento di interessi di mora notevoli. In un'azione legale parallela, il procuratore per il distretto del Texas ha annunciato inoltre che contro Loudon pende anche un procedimento di tipo penale.