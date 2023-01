Tutti i voli aerei sono stati bloccati negli Stati Uniti

Tutti i voli attraverso gli Stati Uniti sono stati bloccati a causa di un problema tecnico con il sistema informatico della Federal Aviation Administration. "I tecnici stanno attualmente lavorando per ripristinare il sistema e al momento non esiste una stima per il ripristino del servizio", ha affermato la Faa.

"Le operazioni in tutto il National Airspace System sono interessate", ha dichiarato la FAA in una dichiarazione a NBC News.

FAA says on conference call there is no nationwide ground stop, but the NOTAM system is down