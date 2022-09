Scontri con l'Azerbaigian: l'Armenia chiede aiuto alla Russia

Alta tensione tra Armenia e Azerbaigian: scontri a fuoco sono avvenuti lungo il confine tra i due Paesi, con bombardamenti e perdite militari, mentre i rispettivi ministeri della Difesa si accusano l'un l'latro per l'escalation. L'esercito azero ha subito perdite di uomini a causa dei bombardamenti delle unità delle Forze armate armene, ha riferito il Ministero della Difesa dell'Azerbaigian. "Alcune posizioni, rifugi e roccaforti delle Forze Armate azere nelle regioni di Dashkesan, Lachin e Kalbajar sono state sottoposte a un intenso fuoco da parte delle unità dell'esercito armeno con armi di vario calibro, compresi i mortai. Di conseguenza, si sono registrate perdite tra il personale e danni alle infrastrutture militari", ha dichiarato il servizio stampa del Ministero della Difesa dell'Azerbaigian. A sua volta il ministero della Difesa dell'Armenia riferisce che le forze armate dell'Azerbaigian stanno conducendo bombardamenti in tre direzioni, utilizzando veicoli aerei senza pilota.

L'Armenia chiede aiuto alla Russia

Facendo leva sul Trattato di amicizia cooperazione e mutua assistenza tra Armenia e Russia, il Consiglio di sicurezza armeno ha deciso di rivolgersi e chiedere aiuto a Mosca in relazione all'aggravamento della situazione al confine con l'Azerbaigian. Una richiesta d'aiuto annunciata dal Consiglio dei ministri armeno: "È stata presa la decisione di appellarsi formalmente alla Federazione Russa al fine di attuare le disposizioni del Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza. Ci sarà anche un appello all'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Otsc) e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione all'aggressione contro il territorio sovrano dell'Armenia". Nelle ore precedenti in comunicati speculari resi noti dalle agenzie Tass e Interfax, i ministeri della Difesa di Yerevan e Baku si sono accusati l'un l'altro per l'escalation al confine, parlando di vittime e danni materiali a causa di bombardamenti. L'Otsc citato da Yerevan è una alleanza militare creata nel 1992 e di cui fanno parte Armenia, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan.

Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, durante la quale le parti hanno discusso dell'escalation al confine tra Armenia e Azerbaigian. Lo riferisce il Consiglio dei ministri armeno, citato dall'agenzia russa Tass. "Il primo ministro ha fornito dettagli sulle azioni provocatorie e aggressive delle forze armate azere in direzione del territorio sovrano dell'Armenia, accompagnate da bombardamenti di artiglieria e armi da fuoco di grosso calibro. Ha considerato le azioni della parte azerbaigiana inaccettabile e ha sottolineato l'importanza di una risposta adeguata da parte della comunità internazionale", si legge in un comunicato di Yerevan.