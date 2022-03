L'ospedale di Mariupol, la donna incinta e la guerra di fake news

La città di Mariupol è da giorni l'epicentro dei bombardamenti russi sul territorio ucraino. Le immagini delle rovine dell'ospedale pediatrico, devastato dalle bombe, con una donna incinta portata via in barella, mentre i soccorritori si muovono tra le rovine, hanno fatto il giro del mondo. Scene terribili che il presidente ucraino Zelensky ha definito "la prova definitiva che è in corso il genocidio degli ucraini".

Un atto atroce che in un primo momento le autorità russe hanno addirittura smentito, prima delle parole di ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, cheha commentato da Antalya, in Turchia: "É falso. L'ospedale pediatrico di Mariupol era usato come base del battaglione Azov. La Russia ha fornito al Consiglio di Sicurezza dell'Onu fin dal 7 marzo le prove che l'ospedale in questione era stato requisito da tempo dal battaglione Azov e da altri radicali. Tutte le donne incinte e il personale erano stati fatti partire".

Nel frattempo, la macchina della disinformazione si è messa in moto, con i social che sono stati invasi da fotomontaggi e post che gridavano alla "fake news". Su Twitter e Facebook è stato diffuso un video che mostra le truppe ucraine dentro l'ospedale, ma il fact-checking del sito Open ha mostrato, attraverso Google maps, le presunte postazioni delle milizie ucraine, nei palazzi situati nella parte opposta della città rispetto all'ospedale.

C'è poi il caso della donna incinta e con il volto insanguinato ritratta nelle immagini di Mariupol. Secondo l'ambasciata russa in Gran Bretagna, anche quella immagine sarebbe un fake: "Si tratta della beauty blogger Marianna Podgurskaya. In realtà ha interpretato i ruoli di entrambe le donne incinte nelle foto", sottolineando che gli scatti sono stati realizzati dal noto fotografo o "propagandista" Evgeniy Maloletka. Una tesi "sposata" anche dall'ambasciata russa in Italia, che ha definito "la presunta distruzione dell'ospedale il massimo del cinismo e della campagna di menzogne". Twitter ha poi rimosso il post.

Intanto da Mariupol continuano ad arrivare notizie terribili e immagini scioccanti. Secondo il vicesindaco della città ucraina, Serhy Orlov, sono oltre 1.200 i corpi delle vittime raccolti per le strade, alcuni dei quali sono stati sepolti in una fossa comune perché non è stato possibile raggiungere il cimitero. Inoltre, le immagini satellitari scattate nelle ultime ore hanno mostrato la devastazione dei bombardamenti: edifici civili ed intere aree completamente rasi al suolo. Nonostante tutto questo, dal Cremlino c'è ancora chi parla di "messinscena". La guerra, purtroppo, è anche questo.