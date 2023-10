Cosa significa che la guerra a Gaza entra in una seconda fase

Sono passati più 20 giorni da quando il gruppo di Hamas ha attaccato Israele e Tel Aviv si avvia verso una nuova fase della guerra. "La scorsa notte la terra a Gaza ha tremato", ha chiosato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, descrivendo la situazione in cui versano due milioni di abitanti della Striscia. Molti sono rimasti senza corrente elettrica, senza rifornimenti di combustibile, di cibo e di acqua potabile. E anche senza collegamenti telefonici o internet perché le linee sono state danneggiate in maniera critica nei bombardamenti a tappeto di Israele, proseguiti con grande intensità anche oggi, 28 ottobre.

Anche il premier Benjamin Netanyahu, che ha incontrato i familiari degli ostaggi nelle mani di Hamas, non lascia spazio ai dubbi: "Con l'operazione di terra a Gaza si avvia una seconda fase della guerra". Una guerra ormai combattuta sul campo. "I nostri soldati stanno combattendo e si trovano all'interno della Striscia di Gaza", ha poi precisato il premier israeliano parlando alla nazione, sottolineando che il fine "supremo" della nostra operazione è quello "dell'eliminazione completa del nemico" e di "garantire la nostra esistenza come Stato".

Per il New York Times, però, non ci sono dubbi. La presenza dei militari israeliani nella Striscia rappresenta l'inizio di un'invasione di Gaza. Una invasione non annunciata. Stando a quanto scrive il quotidiano statunitense, le truppe sono entrate nella parte settentrionale della Striscia nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, precedute da un massiccio bombardamento aereo, e sono rimaste lì. L'esercito non ha descritto pubblicamente l’operazione come un'invasione e la manovra appare a questo punto più limitata di quanto alcuni esperti avessero previsto. L'esercito israeliano ha rilasciato solo brevi filmati della sua avanzata e sono emersi pochi resoconti da parte palestinese a causa delle connessioni internet interrotte. Il braccio armato di Hamas, le Brigate Qassam, ha confermato la presenza di soldati israeliani all'interno di Gaza.

L'obiettivo iniziale, secondo diverse fonti, sarebbe quello di occupare una fascia all'interno della Striscia di Gaza profonda almeno due chilometri. Lo scopo dell'azione sarebbe duplice: assicurarsi una zona 'protetta' da dove lanciare un'invasione più profonda di Gaza e mettere pressione alle varie milizie armate per costringerle a trattare il rilascio degli ostaggi. Nell'attacco, sottolineano ancora le fonti, sarebbero stati colpiti finora 600 obiettivi e 150 tunnel mentre circa 200mila persone sarebbero partite dal nord della Striscia per cercare di raggiungere la zona centrale.

Di fronte a questo dramma, Elon Musk ha annunciato che metterà a disposizione il proprio sistema satellitare Starlink di SpaceX a beneficio delle Ong umanitarie che operano a Gaza in risposta a un appello giunto dalla deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez che aveva denunciato come "inaccettabile" l'oscuramento di ogni tipo di comunicazione a Gaza. Alcune Ong di diritti umani hanno anche espresso il timore che con questo genere di attacchi Israele voglia in effetti "nascondere al mondo atrocità" che potrebbero verificarsi nel corso delle operazioni dell'esercito. Questo perché diverse organizzazioni umanitarie internazionali - fra cui agenzie dell'Onu - denunciano di aver perso i contatti con il proprio staff a Gaza. La Mezzaluna Rossa palestinese ha avvertito di non essere più in grado di fornire un servizio efficiente di ambulanze alle vittime dei bombardamenti. Fonti sul posto hanno confermato che dopo i raid gli abitanti delle zone colpite devono adesso indirizzare a voce le ambulanze verso i luoghi dove giacciono i feriti. Cosa che complica e ritarda molto i soccorsi. Il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato su X che il blocco della rete internet e telefonica "rende impossibile alle ambulanze raggiungere i feriti".

In questo quadro drammatico sono giunte informazioni relative all'ingresso di camion con aiuti umanitari (acqua, cibo e medicine) al valico di Rafah, provenienti dall'Egitto. "Una goccia nel mare", avevano detto già nei giorni scorsi gli sfollati nel sud di Gaza. "Da noi non è stato distribuito ancora niente".