Inizia il secondo mese di guerra a Gaza

Continuano combattimenti e bombardamenti nel cuore di Gaza City. Un portavoce delle Nazioni Unite ha sottolineato che ogni giorno vengono uccisi in media 160 bambini. Si pensa già al post guerra. Gli Usa si oppongono alla rioccupazione da parte di Israele. Ma Netanyahu boccia qualsiasi ipotesi di cessione del controllo a terze parti, che siano Onu o una forza multilaterale di Paesi arabi moderati. Sarà Tel Aviv a gestire la Striscia "dopo aver sconfitto Hamas". Secondo un documento di fonti militari francesi trapelato sui media, Israele vuole creare a Gaza una zona tampone vicina al confine molto più ampia di quella precedente al massacro del 7 ottobre: prima occupava 400 metri, potrebbe diventare di un paio di chilometri. La superficie della Striscia, terra palestinese secondo il diritto internazionale, diventerà "più piccola". E Israele in quella fascia "di sicurezza" schiererà molti più soldati, un numero paragonabile ai 26 battaglioni attualmente in Cisgiordania.

Oggi comincia il secondo mese di guerra, e Israele è arrivato nel cuore di Gaza. Al premier israeliano che ha parlato di controllo israeliano senza limiti di tempo su Gaza, ha risposto la Casa Bianca che ha detto che la terra è palestinese e rimarrà tale. Il governo di Tel Aviv ha precisato che non ci sarà una nuova vera e propria occupazione dell'enclave: l'obiettivo e' garantire che la Striscia diventi un'area smilitarizzata con le forze armate israeliane che potrebbero entrare di nuovo in caso di minacce terroristiche, ma senza governare l'enclave.

LA DIRETTA: Le truppe israeliane sono nel cuore di Gaza, Netanyahu: "Non ci fermeremo"

Nessun cessate il fuoco

Netanyahu intanto esclude qualsiasi "cessate il fuoco" o consegna di carburante fino a quando i 241 ostaggi non saranno rilasciati. Nelle scorse ore è arrivato il pressante appello del G7, che ha chiesto pause umanitarie e corridoi a Gaza, ovvero "un'azione urgente per affrontare il deterioramento della crisi umanitaria".

Intanto le truppe israeliane sono arrivate "nel cuore di Gaza City". Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) affermano di aver ucciso Mohsen Abu Zina, un leader di Hamas che era a capo del dipartimento di intelligence e armi e "uno dei leader nella produzione di munizioni strategiche e razzi".

L'esercito israeliano sta "stringendo il cappio", ha detto Yoav Gallant, ministro della Difesa, che ha anche ribadito l'appello ai civili palestinesi a trasferirsi nel Sud della Striscia di Gaza per la propria sicurezza (le evacuazioni sono in aumento e, secondo l'Onu, oltre 15mila persone hanno attraversato il fiume che separa il Nord dal Sud di Gaza negli ultimi quattro giorni).

Nel Nord della Striscia di Gaza, la zona più densamente abitata e più martoriata dai bombardamenti, rimangono nei rifugi circa 160mila sfollati e l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha detto che non riesce a raggiungerli: manca tutto, dal cibo all'acqua potabile. Chi paga il prezzo più alto, come sempre, sono i minori. Secondo un portavoce Oms, ogni giorno vengono uccisi nell'enclave 160 bambini; e Save the Children ha sostenuto che l'eccidio ha un ritmo senza precedenti: il numero di bambini uccisi in tre settimane di bombardamenti ha ormai superato il numero annuale di quelli uccisi in tutte zone di conflitto ogni anno dal 2019.

Più di diecimila morti

"Se i crimini del regime sionista contro Gaza continuano, la dimensione del conflitto e della guerra nella regione si espanderà": lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani. "L'America non può, da una parte, mandarci un messaggio dicendo che non sono a favore dell'allargarsi del conflitto nella regione e poi permettere al regime sionista di commettere crimini di guerra su larga scala contro la nazione palestinese", ha aggiunto Kanani.

Israele ha lanciato la sua operazione dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, che hanno causato la morte di 1.400 persone e la presa in ostaggio di oltre 200 persone. Secondo il ministero della Sanità palestinese, diretto da Hamas, a Gaza sono state uccise più di 10.300 persone, tra cui più di 4.100 bambini.

