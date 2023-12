La guerra a Gaza durerà "ancora molti mesi"

La guerra a Gaza "andrà avanti ancora per molti mesi". Lo ha detto quest'oggi il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Herzi Halevi, che ha visitato la Striscia e ha parlato con comandanti e soldati. "Non ci sono scorciatoie per smantellare un'organizzazione terroristica", l'esercito è "vicino al completamento dello smantellamento dei battaglioni di Hamas", secondo Halevi.

Secondo altre informazioni da Gaza, riprese da Haaretz, l'esercito israeliano ha ucciso nelle scorse ore Hamis al-Najar, membro del consiglio legislativo di Hamas in un raid a Khan Yunis nel sud della Striscia. In base alle stesse informazioni nell'attacco sono stati uccisi la moglie, i suoi due figli e numerosi nipoti.

Sospese tutte le comunicazioni

Gli attacchi aerei israeliani a Gaza non cessano. S ono state sospese, per la quarta volta, le comunicazioni telefoniche e internet. "Ci dispiace annunciare una completa interruzione dei servizi di telecomunicazione e di Internet, che erano stati ripristinati, nella Striscia di Gaza a causa dell'offensiva israeliana", rende noto la compagnia palestinese di telecomunicazione PalTel.

Sarebbero oltre 100 i morti dell'attacco aereo israeliano che, secondo i funzionari sanitari palestinesi, ha colpito il giorno di Natale il campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Arabiya che parla di uno dei raid più sanguinosi compiuti da Israele dall'inizio dell'inizio della guerra contro Hamas lo scorso 7 ottobre.

Il portavoce del ministero della Sanità Ashraf al-Qidra ha detto che molte delle persone uccise a Maghazi erano donne e bambini. Altri otto sono stati uccisi mentre aerei e carri armati israeliani hanno effettuato dozzine di attacchi su case e strade nelle vicine al-Bureij e al-Nusseirat, hanno detto funzionari sanitari. Israele nega di aver preso di mira i civili e accusa Hamas di costruire tunnel e infrastrutture militari in aree civili densamente popolate, utilizzando i civili come scudi umani.

Una dipendente dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha descritto ciò che ha visto nel vicino ospedale di Al-Aqsadi Gaza come una "carneficina assoluta". Molte persone gravemente ferite non hanno potuto essere curate perché l'ospedale era "assolutamente sovraccarico", ha detto Gemma Connell alla Bbc.

Più di 20mila morti dall'inizio dell'ultima guerra

La guerra è iniziata il 7 ottobre dopo che Hamas ha condotto un attacco senza precedenti contro alcune comunità all'interno di Israele, uccidendo 1.200 persone, principalmente civili, e sequestrando circa 240 ostaggi. Israele afferma che 132 di essi sono ancora detenuti.