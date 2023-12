Oltre 100 soldati israeliani morti a Gaza: il confitto con Hamas rischia di espandersi

L'esercito israeliano ha annunciato la morte di altri 4 soldati, di cui 3 uccisi in combattimento nel sud della Striscia di Gaza. Dall'inizio dell'operazione militare contro i miliziani di Hamas nell'enclave palestinese il totale dei soldati deceduti è salito a oltre 101: senza contare le migliaia di civili vittime dei bombardamenti, l'operazione Spade di Ferro iniziata il 7 ottobre 2023 è di gran lunga il più sanguinoso conflitto nella storia delle guerre arabo israeliane.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite si riunirà martedì in una sessione speciale di emergenza per discutere il veto presentato dagli Stati Uniti all'ultima risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva di fermare immediatamente il fuoco a Gaza. L'Assemblea generale voterà un testo che chiede "un cessate il fuoco umanitario immediato" e il "rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi". Il segretario generale Antonio Guterres ha esortato il Consiglio di Sicurezza a evitare una catastrofe umanitaria.

Sul campo i carri armati israeliani hanno quasi circondato Khan Younis, la principale città del sud della Striscia di Gaza. Catastrofica la situazione umanitaria: dopo due mesi di guerra la maggior parte dei 2,3 milioni di abitanti dell’enclave palestinese hanno perso la casa e vivono come sfollati nei campi profughi improvvisati ai confini con l'Egitto. Chi sperava di essere al sicuro nel Sud della Striscia si trova intrappolata in feroci combattimenti di terra tra le forze israeliane e i commando di Hamas. Non c'è neppure più legna da ardere per cucinare o scaldarsi. Chi ha una stufa al mercato nero riesce a raccimolare una miscela di olio per motori e cherosene per circa otto euro al litro.

I combattimenti sono iniziati il 7 ottobre, quando Hamas ha organizzato un attacco a sorpresa contro Israele, uccidendo 1.200 persone e prendendo 240 ostaggi. In risposta, Israele ha promesso di annientare il gruppo militante islamico Hamas, che governa Gaza dal 2007. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, circa 18.000 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani e 49.500 sono rimaste ferite.

Ma è alto il timore che la guerra possa espandersi a tutto il Medio Oriente:schermaglie di confine sono in corso tra Israele e Hezbollah, i militanti islamisti libanesi sostenuti dall’Iran. L'esercito siriano ha anche riferito di aver abbattuto domenica sera i missili israeliani lanciati verso la capitale Damasco dalle alture di Golan occupate da Israele.