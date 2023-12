La strage di Natale: bombe sul campo profughi, almeno 70 vittime a Gaza

Il nome del campo profughi palestinese Al-Maghazi di passerà alla storia come simbolo di una delle stragi più cruenti dell'invasione israeliana della Striscia di Gaza in risposta all'attentato terroristico di Hamas dello scorso 7 ottobre. Un bombardamento israeliano alla vigilia di Natale ha colpito l'area, densamente popolata nel centro della enclave palestinese, che aveva accolto sfollati già evacuati dal Nord della Striscia, molti dei quali sono donne e bambini.

La zona si trova ai margini di un'area su cui l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione perché identificato come possibile bersaglio di un raid contro le basi di Hamas.

Le immagini che arrivano dai circuiti internazionali mostrano decine e decine di feriti trasportati negli ospedali dell'area: secondo i funzionari palestinesi il bilancio delle vittime conterebbe oltre settanta morti.

Il portavoce del ministero della Sanità controllato da Hamas, Ashraf al-Qudra, accusa Israele di "aver commesso un massacro in un quartiere residenziale densamente popolato". Al-Jazeera ha riferito che l'attacco ha preso di mira quattro case e, secondo un corrispondente dell'agenzia di stampa AFP, almeno 40 corpi sono stati portati in un ospedale di Dir al-Balah. La Mezzaluna Rossa palestinese ha pubblicato filmati dei feriti trasportati negli ospedali. Gli aerei da guerra israeliani stanno bombardando le strade principali tra il centro di Gaza e il campo, scrive il quotidiano israeliano Haartez, ostacolando il passaggio delle ambulanze e dei veicoli di emergenza.

La situazione a Gaza

Secondo fonti Osint Israele controlla circa la metà della Striscia di Gaza mentre quasi due milioni di profughi sono stretti tra il fronte di guerra e il blindatissimo confine egiziano. Proprio da Il Cairo arriva una nuova proposta di mediazione che prevede una tregua di almeno sette giorni del conflitto in cambio del rilascio di tutti i civili in mano ad Hamas. Varie le opzioni sul tavolo anche per lo scambio dei prigionieri: per Israele l'avanzata nei centri abitati di Gaza è infatti sempre più difficile per le continue imboscate dei miliziani islamisti di Hamas. Sempre più difficile evitare le vittime civili: secondo alcune stime in due mesi di conflitto si conterebbero oltre 20mila morti tra i palestinesi.

La diplomazia internazionale è al lavoro per imbastire un tavolo negoziale e discutere del rilascio di tutto il personale militare detenuto da Hamas in cambio del ritiro di Israele ai confini di Gaza. Proprio oggi è prevista una riunione del gabinetto di guerra israeliano che discuterà della proposta egiziana.

Secondo il quotidiano statunitense Wall Street Journal l'esercito israeliano teme che possano volerci mesi di combattimenti per affermare il controllo sulle città chiave nel sud di Gaza, con un forte aumento delle vittime tra le truppe israeliane rispetto alla relativa facilità con cui le truppe israeliane hanno ottenuto il controllo del nord di Gaza. Solo nell'ultimo weekend sono almeno 16 i soldati israeliani uccisi nell’enclave tra venerdì e domenica.