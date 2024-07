La Nato ha iniziato a trasferire i caccia F16 all'Ucraina

"I Paesi della Nato hanno iniziato a trasferire gli F16 all'Ucraina". L'annuncio del segretario di stato Usa Antony Blinken a margine del summit dell'Alleanza atlantica in corso in Washington. Secondo quanto riportato da Blinken il primo lotto di aerei da combattimento di fabbricazione statunitense, sarebbero in fase di consegna da parte dell'Olanda e della Danimarca e potranno volare già nei cieli dell'Ucraina entro l'estate.

"Proprio mentre stiamo parlando, il trasferimento all'Ucraina di jet F16 da parte della Danimarca e dei Paesi Bassi è iniziato" Blinken

I dettagli del trasferimento sono stati segretati per ovvi motivi di sicurezza come si legge nella dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Paesi Bassi e Danimarca. Nel pacchetto di aiuti, riporta la nota, sono inclusi "squadroni di F-16 di quarta generazione". "Continueremo - conclude il documento - a coordinarci congiuntamente a supporto della capacità dell'Ucraina di difendersi dall'aggressione russa".

L'annuncio - per quanto atteso - arriva un po' a sorpresa nel contesto del summit Nato che celebra il 75esimo anniversario dell'alleanza atlantica. L'attacco russo a Kiev che ha ucciso decine di persone in un ospedale della capitale ucraina ha ovviamente accentuato l'attenzione verso la guerra in Ucraina. I membri della NATO hanno annunciato la consegna di cinque ulteriori Patriot e altri sistemi di difesa aerea strategici per aiutare l'Ucraina.

Da parte italiana il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha confermato il sostegno alla difesa anti-aerea di Kiev con l'impiego dei sistemi missilistici Samp-T.

Articolo in aggiornamento

Che cosa cambia con gli F16 a Kiev

La premier danese Mette Frederiksen lo aveva annunciato lo scorso marzo a margine del congresso del Partito socialista europeo a Roma. Circa sessanta jet F-16 erano stati promessi a Kiev da Copenaghen, Olanda, Belgio e Norvegia. Con i nuovi caccia Fighting Falcons Zelensky spera di poter controbilanciare l'aviazione russa e rafforzare i piani di una nuova controffensiva. La ministra della Difesa olandese, Kajsa Ollongren, ha affermato che l'Ucraina potrà utilizzare gli F-16 olandesi anche per effettuare attacchi all'interno della Russia, a condizione che l'uso sia per scopi difensivi e rispetti il ​​diritto internazionale.

La consegna dei nuovi velivoli ha dovuto superare lo scoglio dell'addestramento dei piloti dell'aeronautica ucraina, formati per i jet dell'era sovietica e non certo per gli ultra-ingegnerizzati aerei dell'americana General Dynamics. Per questo, gli Stati Uniti e i Paesi Ue della Nato hanno avviato nella seconda metà del 2023 l'addestramento di una trentina di piloti ucraini. I primi "diplomati" sono tornare in patria proprio in queste settimane.

Per Kiev restano però non pochi problemi: il primo la manutenzione. Gli F-16 sono molto più complessi degli aerei in dotazione all'aeronautica di Kiev e necessitano di piste ad hoc. Proprio le basi aeree potrebbero rappresentare il secondo problema per gli ucraini: saranno ovviamente uno degli obiettivi principali degli attacchi russi.

Tutti problemi che comunque l'Ucraina preferisce avere, visto la netta inferiorità nei cieli rispetto a Mosca. "L'F-16 migliorerà significativamente l’efficacia della nostra aviazione - aveva detto Yuriy Ihnat, portavoce dell'aeronautica ucraina al quotidiano Politico - Un pilota sarà in grado di controllare i missili dall'aria, determinando il bersaglio. Può ricevere informazioni di intelligence in un ambiente di combattimento e prendere decisioni appropriate su come colpire i bersagli. Inoltre, sarà possibile utilizzare missili aria-aria. E poi può volare fino a 180 chilometri".

Il presidente russo Putin aveva precedentemente affermato che gli aerei da combattimento F-16 sono obiettivi legittimi per Mosca, anche negli aeroporti di paesi terzi. Putin ha anche affermato che se la NATO inviasse aerei da combattimento F-16 in Ucraina, si tratterebbe di un’escalation della retorica russa che potrebbe potenzialmente portare a una guerra con l'alleanza.

"Ungheria si oppone all'adesione di Kiev alla Nato: "Rischio guerra con Russia"

Il capo della diplomazia ungherese ha sottolineato inoltre che l'Ungheria ha accettato la dichiarazione del vertice della Nato solo a condizione che la futura adesione dell'Ucraina venga decisa all'unanimità da tutti gli Stati membri. Ha anche criticato "il cambiamento dei criteri per essere un buon alleato della Nato, che ora sembra includere il sostegno all'Ucraina, piuttosto che concentrarsi sulla difesa collettiva e sulla forza interna".