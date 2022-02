Migliaia di volontari ceceni pronti a partire per Ucraina

Migliaia di militari ceceni filo-russi si sono radunati su una piazza di Grozny davanti al loro leader, Ramzan Kadirov, dicendosi pronti a partire per l'Ucraina per combattere al fianco delle truppe del Cremlino.

Lo riferiscono i siti Baza e Rbk pubblicando un video del raduno. Secondo Rbk, i militari presenti erano non meno di 12.000, una parte in divisa con il basco nero, altri con l'elmetto pronti al combattimento. "Approfittando dell'occasione - ha detto Kadirov, citato dal sito - voglio dare un consiglio all'ancora in carica presidente Zelensky, prima che diventi ex-presidente dell'Ucraina, di chiamare velocemente il nostro presidente, il comandante supremo Vladimir Vladimirovich Putin per chiedergli scusa". Sempre secondo Rbk, Kadirov ha chiamato i militari che si sono radunati "volontari che in ogni momento sono pronti a prendere parte a qualunque operazione speciale per garantire la sicurezza del nostro Paese e del nostro popolo".