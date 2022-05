Victory day, che cosa ha detto oggi Putin

"I paesi della Nato non hanno voluto ascoltarci". Così il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso sulla Piazza rossa, dove con i rintocchi dell'orologio della Torre Spasskaya sulla piazza Rossa è iniziata la parata del 9 maggio per il 77esimo per la vittoria contro la Germania nazista. "La difesa della Patria, quando il suo destino è stato deciso, è sempre stata sacra" ha detto Putin, rivolgendosi ai militari: "state combattendo per il nostro popolo nel Donbass, per la sicurezza della nostra Patria". "Il nostro dovere è conservare la memoria di coloro che hanno schiacciato il nazismo" detto Putin che non ha annunciato nessuna dichiarazione di guerra né mobilitazione generale, almeno per ora.

Il discorso di Putin

"Lo scorso anno l'Occidente stava preparando un attacco al Donbass e alla Crimea. Kiev chiedeva armi nucleari, provocando una minaccia inaccettabile ai nostri confini".

"I combattenti del Donbass e le truppe russe stanno combattendo sulla loro terra, dove i nostri antenati hanno combattuto il nemico nazista" ha aggiunto Putin. "La Russia ha sempre sostenuto la creazione di un sistema di sicurezza uguale e indivisibile" ma secondo Putin "i paesi della NATO non volevano ascoltarci, il che significa che, in realtà, avevano altri piani e lo vediamo" chiosa.

Putin ha annunciato un minuto di silenzio, non solo in onore delle vittime della Grande Guerra Patriottica, ma anche di coloro che sono morti a Odesa nel 2014, dei residenti del Donbass e dei partecipanti all'"operazione speciale". Una guerra che proseguirà anche senza la "mobilitazione generale" che era stata data per certa: ma in Ucraina c'è timore di un allargamento delle aeree di conflitto anche perché Putin ha identificato ogni patriota ucraino a un neonazista.

aggiornato alle 9:45

In corso nella Piazza Rossa di Mosca la parata della Giornata della Vittoria, nel 77mo anniversario che ha visto l'Unione sovietica prevalere nella "Grande guerra patriottica", la Seconda guerra mondiale. Fu proprio la sera dell'8 maggio del 1945 (il 9 maggio secondo il fuso orario di Mosca) che la Germania nazista firmò presso Berlino l'atto di capitolazione, che sancì ufficialmente la vittoria dell'Urss nel conflitto mondiale. Il programma prevede, come da tradizione, la deposizione di una corona di fiori presso la Tomba del Milite ignoto sotto le mura del Cremlino, presso i Giardini di Alessandro, da parte delle piu' alte cariche dello Stato eurasiatico. L'evento principale è però la sfilata delle truppe russe, che quest'anno vedrà la partecipazione di 11 mila militari, oltre a 131 unità di armi moderne e attrezzature belliche, tra cui anche missili ipersonici capaci di portare testate nucleari, e 77 tra aerei ed elicotteri.

Prima di questa imponente parata, il presidente russo, Vladimir Putin, rivolgerà un discorso alla nazione e al mondo intero, in cui solitamente viene sottolineato e rivendicato il grande sacrificio, umano e materiale, dell'Unione sovietica e del suo popolo nell'aver contribuito in maniera decisiva a sconfiggere il nazismo durante la Seconda guerra mondiale. L'intervento di Putin assume particolare importanza quest'anno, in quanto la Russia è impegnata nel conflitto in Ucraina, per il quale il Cremlino ha dichiarato ufficialmente l'obiettivo della "denazificazione" del Paese. Inoltre il presidente russo potrebbe annunciare l'avvio di un'ulteriore fase del conflitto, dichiarando ufficialmente guerra a Kiev, o enunciare ulteriori obiettivi da raggiungere per Mosca.

Nei giorni scorsi si è ipotizzato che Putin possa sfruttare l'occasione per fare un annuncio importante, o addirittura per dichiarare guerra totale all'Ucraina, uno step successivo rispetto all'"operazione militare speciale", come Mosca definisce l'invasione dell'Ucraina. Ma il Cremlino ha smentito. Dopo l'annessione della penisola di Crimea nel 2014, ricorda la Bbc, Putin celebrò il Giorno della Vittoria con un discorso sulla Piazza Rossa sulla sconfitta del fascismo, prima di volare al porto di Sebastopoli sul Mar Nero per celebrare la sua nuova vittoria davanti a migliaia di spettatori. "Quest'anno l'obiettivo principale era quello di annunciare la vittoria, ma il Cremlino dovrà accontentarsi della conquista di buona parte di Mariupol, rivendicando la vittoria sul battaglione Azov dopo i tanti proclami sulla "denazificazione" e sulla "smilitarizzazione" dell'Ucraina.