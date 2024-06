La guerra ha reso disabili 150mila ucraini: "15 anni per dare a tutti una protesi"

"Perché sono partito volontario? Perché un razzo ha colpito il mio palazzo". L'affermazione di Gennadii viene presa con grande ilarità da parte degli altri, più o meno coetanei, che sono con lui. E infatti scoppiano a ridere. Lui di anni ne ha 31, Serhyii, che è il più anziano del gruppo, 36. Gli altri dai 25 ai 21. Sono solo alcuni dei 150mila giovani militari ucraini rimasti mutilati durante il conflitto. Quelli che genericamente definiremmo invalidi di guerra.

La meglio gioventù ucraina, comunque, se e quando finirà questa guerra, avrà pagato un prezzo che già oggi pare troppo caro. Hanno storie diverse, questi quattro ragazzi, a cui se ne aggiungerà un altro più tardi, il più giovane di tutti. Anche le provenienze non sono le stesse. Se Serhyii è di Kiev, Stefan viene da una città nei pressi di Donetsk. Gennadii invece è originario dell'Oblast di Kharkiv, infine Maxim è nato in un piccolo villaggio dell'entroterra.

Li incontriamo nella sede del Ministero dello Sport di Kiev dove si sta preparando tra mille difficoltà la spedizione olimpica per Parigi. Si trova proprio di fronte allo stadio della mitica Dinamo, quella che durante gli anni novanta vinse due coppe delle coppe e una supercoppa europea, ma soprattutto praticava un calcio avveniristico, guidata dal mitico generale Valeri Lobanoski che ha guidò l'Urss al secondo posto negli ultimi campionati d’Europa disputati prima della sua dissoluzione: era il 1988 e, come oggi, gli europei si disputano in Germania.

A ricordarcelo è proprio il collage di fotografie che accoglie coloro che superano l'enorme portone del Ministero. Rigorosamente in bianco e nero, le immagini ripercorrono la storia dello sport ucraino che non è naturalmente fatta solo di calcio. A dimostrazione di questo, nel salone del Ministero, un piano sotto dove invece incontriamo i reduci in attesa di una protesi, ci sono tantissimi genitori ma soprattutto bambine, promesse della danza, che vengono premiate con tanto di podio allestito per non far mancare loro nulla.

La guerra impone di dover cambiare abitudini, stili e modi di vivere. Bisogna adattarsi. Per questo la premiazione avviene in questo luogo, per ragioni di sicurezza. Il forte contrasto tra ciò che osserviamo al piano inferiore, le bambine vestite come principesse felici come è giusto essere a quell'età, e ciò che ci aspetta al piano di sopra dove troviamo un'altra realtà, rappresentata dai corpi mutilati di questi giovani, pone ancor di più l'accento su quanto sia atroce e subdola la guerra.

Non è mai facile approcciarsi a chi ha subito traumi violenti, ma i giovani veterani hanno un bello spirito. I volti sono puliti, quasi sorridenti. Ma sono gli occhi che svelano e raccontano quasi più delle mutilazioni. Le parole poi chiariscono meglio ancora lo stato d’animo di chi ha visto gli orrori della guerra e ne porta sul corpo le conseguenze.

"La guerra è orribile. È difficile accettare quello che abbiamo visto. Forse però c'è un aspetto positivo, ci mostra la vera identità degli esseri umani. E alcuni sono crudeli. Io prima questo non lo sapevo", racconta Gennadii. "È difficile da accettare, ma se devi difendere il tuo paese lo devi fare" ci dice. Il braccio lo ha perso a Bakhmut, dove hanno combattuto in pratica tutti i presenti. Saltivka, alle porte di Kharkiv, è un altro posto di cui parlano tutti. "Un inferno, non si può vivere lì", dicono quasi in coro.

Serhyii che è di Kiev, a 29 anni era già stato congedato visto il lungo servizio che già aveva speso nell’esercito. Ha combattuto nel Donbass per anni fino a quella che lui definisce "pensione", e con una certa dose di sarcasmo dice: "Indubbiamente era troppo presto per andarci, per questo due anni e mezzo e fa, io con altri che come me avevano già esperienza nell’esercito, abbiamo formato una brigata. Questo appena i russi hanno attaccato. Poi siamo rientrati nell’esercito".

L'alba che lo ha segnato, quella in cui un colpo da un carro armato gli ha fatto saltare il braccio, arriva dopo che per tutta la notte aveva difeso una posizione rimasta isolata e sotto attacco. Inizialmente insieme ad altri dieci commilitoni, intuiamo tutti molto esperti, come lui. Al mattino, quando sono andati a recuperarli con mezzi corazzati, c’era solo lui e altri due sopravvissuti in condizioni decisamente gravi. Il colpo a Serhyii arriva durante l’evacuazione, quando ormai lo stavano portando in salvo.

"A me piacerebbe continuare a contribuire alla resistenza, dare un contributo, ma mi rendo conto che lo posso fare solo da un ufficio. Prestando servizio sul campo invece sarei solo di peso", dice guardando gli altri, cercando non un consenso ma come a dire che bisogna togliersi dalla testa che potranno tornare a combattere. Questo perché più di qualcuno, parlando, lo ha fatto intendere: "Tu vedi che mi manca un braccio, ma vuoi che mi tolga le scarpe e ti faccio vedere com’è avere un piede senza dita? Difficile camminare così, figuriamoci correre. Un’attività che si fa spesso, in guerra", afferma Serhyii con lo stesso sarcasmo che ha mantenuto durante tutto il tempo. Lucido ma mai sopra le righe. Porta un nome che è molto diffuso in Ucraina ma che ha radici davvero antiche e che significa "colui che protegge il mondo". Nel caso del nostro Serhyii ci sembra di poter dire che non è riuscito ad arrivare a tanto, ma che di certo lo ha fatto e lo continua a fare, proteggere i suoi commilitoni. Lo si nota anche solo osservando come tutti ascoltano con grande attenzione quando parla lui.

Maxim viene da un villaggio che non è stato attaccato dai russi, si trova infatti nel mezzo del paese. Lì la guerra si avverte meno. "Sono rimasto ferito un anno fa" racconta. Dovevo sistemare dei ponti radio ed ero con due commilitoni quando all’improvviso siamo stati attaccati da un drone. Non ricordo più nulla fino a che non mi sono risvegliato. Avevo una grossa lesione al bacino, non riuscivo a muovermi. Ho iniziato a urlare chiamando aiuto quando mi sono accorto che non avevo più un braccio, come se me lo avessero strappato via".

Stefan viene dalla regione di Donetsk, precisamente da Pocroski. Ha 24 anni, anche lui partito volontario appena iniziata la guerra. "All’inizio ero in una batteria di mortaio, ma ne avevamo talmente pochi che ci hanno messi in fanteria". La prima grossa ferita se l'è procurata a Marinka, mentre combatteva a pochi chilometri da casa. È davvero evidente, gli manca un pezzo di muscolo del braccio. Operato e curato, è tornato al fronte perché ritenuto idoneo.

"A quel punto, dopo aver girato e combattuto in così tanti posti che neppure me lo ricordo, succede questo", dice indicando non solo il braccio mancante ma anche la gamba, che è chiaramente compromessa. Lo si intuisce anche se è coperta dalla tuta.

Dopo circa un’ora e mezza, quando la discussione sembra avviata alla fine, arriva sorreggendosi sulle stampelle il più giovane di tutti. Ha appena finito una serie di visite, è molto coccolato. Ha il viso di uno al quale la vita dovrebbe sorridere, invece si trova qui, senza una gamba. Ad accompagnarlo c'è l'imprenditore veneto Massimo Pulin, di Orthomedica s.r.l. Si occupa di produrre e far applicare le protesti. Non sono tanti in Europa a fare questo lavoro, è stato chiamato a cercare di protesizzare il maggior numero possibile di questi soldati.

Ci spiega cosa è successo al giovanissimo 21enne: "Un proiettile gli ha portato via la gamba sotto il ginocchio, hanno però dovuto amputarlo molto sopra. Il laccio emostatico che gli hanno messo per fermare l’emorragia gli è costata in pratica tutta la gamba. Tornerà comunque a camminare, a correre. È giovane è forte", dice guardandolo e strappandogli un sorriso. "Per fare una protesi servono tre giorni a un tecnico. È facile fare i conti per comprendere quanti protesisti servirebbero per aiutare tutti questi ragazzi. E il tempo che occorrerebbe per farlo, circa quindici anni, considerando la situazione attuale, credo aiuti a comprendere di che cosa stiamo parlando. Un numero, 150mila, che fa davvero venire i brividi", ci dice l’imprenditore padovano, Massimo Pulin. "Quello che riusciamo a fare noi è una goccia nell’oceano".

Ci salutiamo quando siamo già in strada. È qui che i soldati con le stampelle e le piccole danzatrici, proprio come delle principesse che si apprestano a salire sulle auto dei genitori che sono arrivati a prenderle, si incrociano. In un piazzale che è un inno allo sport, due generazioni per nulla lontane si trovano ad avere in comune soprattutto una cosa, la guerra. Con tutto l'imprevedibile portato che questo comporta.