La Russia torna a bombardare Kiev: colpito anche un ospedale pediatrico

La Russia ha lanciato nella notte 10 missili balistici su Kiev e altrettanti droni kamikaze soprattutto nel sud dell'Ucraina: tutti i velivoli senza pilota ed i missili sono stati abbattuti dalle difese aeree del Paese, ma i detriti di questi ultimi hanno provocato almeno 53 feriti nella capitale, inclusi 8 bambini. 18 persone sono state ricoverate in ospedale, tra cui 2 bambini.

Alle 3:00 del mattino (le 2:00 in Italia) è partito l'attacco sulla capitale ucraina con i 10 missili balistici. I missili sono arrivati ​​velocemente, prima che il governo potesse lanciare l’allarme alla popolazione: i media hanno riferito che i sistemi di contraerea hanno avuto non più di 90 secondi per poter reagire. I detriti hanno colpito in particolare un condominio e uno degli ospedali di Kiev, in particolare un ospedale pediatrico. Contestualmente secondo l'Aeronautica militare di Kiev decine di droni di tipo Shahed-136/131 sono stati distrutti nello spazio aereo di Odessa.

Si tratta del secondo attacco a Kiev nel giro di una settimana: Lunedì mattina otto missili russi in volo verso la capitale ucraina sono stati abbattuti dalle difese aeree. Ieri invece un attacco hacker aveva lasciato la capitale ucraina senza connessione internet mobile. Nella popolazione civile intanto serpeggia una certa preoccupazione per il futuro dopo l'entusiasmo verso la controffensiva.

I wonder what comes next. Will Russia continue to attack every day? Will the infrastructure hold off the cyber attacks? Will air defense shoot down all missiles? How many people will die? What will happen at the front? Can Russians break through? Can they attack Kyiv again? 8/ — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) December 13, 2023

Il nuovo bombardamento di Kiev arriva dopo settimane di brutte notizie per l'Ucraina che arrivano dal fronte: lungo gli oltre mille chilometri di contatto tra l'esercito russo e ucraino le forze armate di Mosca sarebbero passate a una fase offensiva costringendo le forze armate di Kiev a lasciare le postazioni avanzate conquistate durante la controffensiva estiva. Per i militari sul fronte si prepara un lungo e difficile inverno.

Proprio in queste ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova negli Stati Uniti a colloquio con il presidente Joe Biden. Zelensky ha ottenuto 200 milioni di dollari di nuovi aiuti e l'impegno di nuove munizionamenti dagli Usa. Tuttavia il governo statunitense si trova con un budget legato dagli accordi del Congresso: i repubblicani legano lo stanziamento di fondi a una politica restrittiva sull'immigrazione, al confine con il Messico, in contrasto con la politica democratica di Biden.

Il vertice per l'Ucraina si chiude con una brutta notizia: i nuovi aiuti non arriveranno prima della fine dell'inverno, come sperava invece il leader ucraino che ha messo in guardia gli americani: "Il Cremlino sta scommettendo sul blocco dei fondi Usa all'Ucraina". Washington si aspetta che anche gli alleati occidentali continuino a garantire il sostegno a Kiev. Ma dall'Europa emergono nuovi rallentamenti. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha spiegato che le ultime riforme ucraine possono soddisfare "tre delle nostre quattro raccomandazioni in sospeso" per accettare l'ingresso di Kiev nell'Ue. Ma la strada è tutt'altro che spianata.

Dal canto suo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista esclusiva a Fox News ha rivendicato come un successo sul campo il fatto che la Russia non abbia occupato nessun villaggio nel 2023. "Abbiamo dimostrato un vero successo sul Mar Nero - rivendica Zelensky - abbiamo creato la rotta del grano su cui la Russia non ha influenza. Abbiamo distrutto (la maggior parte della) flotta russa che era situata nelle nostre acque e vicino alla Crimea temporaneamente occupata". Tuttavia per Kiev le buone notizie sembrano fermarsi qua.