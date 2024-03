La Russia accusa Kiev di aver finanziato l'attentato a Mosca, e Putin torna a minacciare la Nato

Il Comitato investigativo russo ha affermato che dalle indagini sulla strage al Crocus City Hall è emerso che gli autori dell'attacco hanno ricevuto "somme significative di denaro e criptovalute dall'Ucraina che sono stati usati per preparare l'attentato". In particolare, dai risultati iniziali dell'inchiesta sarebbero emerse "prove" del collegamento tra gli autori dell'attacco e "i nazionalisti ucraini". Il Comitato ha anche riferito di avere fermato una persona accusata di essere coinvolta nel finanziamento dei terroristi.

"Accusare l'Ucraina, gli Usa o chi altro faccia comodo alla narrativa del Cremlino è pura propaganda", ha commentato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti ribadendo che "l'unico responsabile dell'attacco a Mosca è l'Isis" e che gli Stati Uniti avevano condiviso con la Russia le informazioni su un possibile attacco.

All'indomani delle parole di Volodymyr Zelensky, secondo cui "un'accelerazione della consegna degli F-16 è vitale", da Vladimir Putin arrivano nuove minacce alla Nato: "Se all'Ucraina verranno consegnati i jet F-16 promessi, la Russia potrebbe colpire anche basi della Nato da cui si dovessero alzare in volo per compiere azioni di guerra. Per noi sarebbero un obiettivo legittimo, non importa dove si trovino".

Quando arrivano i caccia F16 in Ucraina

Gli aerei da combattimento sono una minaccia per Mosca ma il loro dispiegamento sul campo di battaglia non ha avverrà prima dell'estate, quando è attesa anche la fine dell'addestramento per i primi piloti ucraini. L'autorizzazione di Washington agli alleati di fornire F-16 all'Ucraina è arrivata nell'agosto 2023. Un mese prima, 11 Paesi avevano già formato una 'coalizione dei caccia' per l'invio degli aerei e l'addestramento dei piloti, cresciuta successivamente a 14 Stati e guidata da Stati Uniti, Danimarca e Paesi Bassi. Alcuni Paesi forniscono aerei, altri mettono a disposizione i loro jet e istruttori per addestrare i piloti sul loro territorio. La scorsa settimana, la ministra della Difesa olandese Kajsa Ollongren ha confermato che l'Ucraina dovrebbe ricevere i primi F-16 quest'estate, sottolineando che i primi caccia arriveranno dalla Danimarca. Ai danesi si aggiungeranno poi Paesi Bassi, Norvegia e Belgio che si sono impegnati a inviare circa 45 jet in Ucraina, sufficienti per tre piccoli squadroni, e le date di consegna vanno dal 2024 al 2025.

Secondo il New York Times, potremmo vedere i primi F-16 in Ucraina già a luglio. E anche il Foreign Office britannico ha parlato di prime consegne di caccia occidentali nei mesi estivi. Per quanto riguarda gli aerei dai Paesi Bassi, Ollongren ha assicurato che il piano per la consegna di 24 F-16 olandesi è sulla buona strada, senza tuttavia fornire date specifiche. Secondo quanto riportato dai media, i caccia promessi dal Belgio arriveranno probabilmente nel 2025, mentre né il numero totale né il programma di consegna sono stati fissati per gli F-16 norvegesi.

Un altro tema delicato riguarda l'addestramento dei piloti, più lungo di quanto inizialmente previsto. Secondo il Nyt, dodici piloti ucraini - meno di uno squadrone completo - saranno pronti a pilotare gli F-16 entro quest'estate, dopo 10 mesi di addestramento in Danimarca, Gran Bretagna e Stati Uniti. Erin Hannigan, portavoce della Guardia nazionale dell'Arizona - dove gli ucraini si addestrano in Usa -, ha detto che i primi quattro piloti di Kiev completeranno l'addestramento entro l'estate. Un secondo gruppo di altri quattro piloti ha iniziato l'addestramento a gennaio, mentre un terzo gruppo di quattro avieri sta attualmente frequentando l'addestramento in lingua inglese. Si prevede che tutti completeranno l'addestramento tra maggio e agosto, ha affermato Hannigan, anche se la tempistica esatta dipende dallo stato di avanzamento del programma.

Il gruppo meno esperto si stava formando nel Regno Unito, dove a metà marzo dieci piloti si sono diplomati alla scuola di volo della Raf per la formazione di base di volo, di terra e di lingua inglese. Il gruppo passerà ora all'addestramento di volo avanzato fornito dall'aeronautica francese, prima di imparare a pilotare gli aerei da combattimento F-16.