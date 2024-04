Attirate (anche con Tinder) in Russia per studiare, si trovano rinchiuse a fabbricare droni killer per Putin

Nell'attacco ucraino contro una fabbrica di droni kamikaze in Russia sarebbero rimaste ferite diverse giovani africane. Sarebbero le "studentesse" del politecnico di Alabuga. Reclutate in alcuni casi anche via Tinder, queste minorenni lavorerebbero in condizioni di semi schiavitù all'assemblaggio degli shahed con cui ogni notte la Russia bombarda l'Ucraina.

Il programma "Alabuga Start" lanciato in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina

Le giovani ragazze rimaste ferite avrebbero partecipato a un programma di scambio culturale che la Russia ha rivolto ai giovani provenienti da paesi riconosciuti come "amichevoli". Verrebbero reclutati per trasferirsi in Russia attraverso annunci sui media internazionali e sugli account dei social media del programma. Poi invitati a iscriversi al college Alabuga Polytech nella città di Elabuga, in Tatarstan, la regione che è finita tra i target ucraini proprio perché sede di numerose fabbriche di droni killer.

E proprio ai partecipanti del programma "Alabuga Start" più che di studiare sarebbe richiesto di lavorare in una struttura vicina: qui gli studenti sono coinvolti nella produzione di massa di quelle che il college chiama "barche". In realtà sarebbero i celebri droni Shahed che la Russia in precedenza acquistava dall'Iran, ma che ora produce in gran numero e che vengono lanciati contro l'Ucraina quasi ogni giorno, uccidendo persone in tutto il paese.

Sull'account Facebook sono presenti numerose foto degli studenti appena arrivati. Ed è evidente una presenza sopratutto di ragazze. Secondo un sito investigativo locale il preside del college riterrebbe i "maschi africani troppo aggressivi e pericolosi".

Il preside, Timur Shagivaleev, avrebbe asserito che la politica di ammissione riservata alle sole donne avrebbe lo scopo di favorire la loro "integrazione nella società"