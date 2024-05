Notizie dal fronte

/ Ucraina

Il contrattacco ucraino: "Missili e droni sulle basi russe"

In fiamme l'aeroporto di Belbek vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Bombardata anche la regione di Belgorod da dove oltre 30mila soldati di Mosca stanno attraversando il confine con la regione di Sumy e Kharkiv. A Kiev Blinken conferma l'appoggio Usa a Zelensky sulle note di "Rockin’ in the Free World"