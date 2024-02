L'esercito ucraino colpisce a 25 chilometri dal fronte: strage di soldati in addestramento

L'esercito ucraino ha lanciato un attacco con due missili Himars contro un campo di addestramento russo vicino al villaggio di Trudovskoye, nel distretto di Volnovakha, in Donetsk, a 25 km dal fronte. Al momento dell'attacco, che sarebbe avvenuto ieri martedì 20 febbraio, i militari della 36ma Brigata di fucilieri motorizzati della Guardia russa erano in formazione sul campo di addestramento in campo aperto ad aspettare il generale Moiseev..

Secondo le stime ci sarebbero circa 60 vittime tra i militari della repubblica separatista annessa dalla federazione russa. Foto e video mostrano decine di morti.

La notizia arriva in un momento di estrema difficoltà dell'esercito ucraino costretto a ripiegare su più fronti dopo aver perso Avdiivka.