L'Ucraina ha perso la città simbolo della controffensiva contro l'invasione russa

Truppe russe sono riuscite a prendere il controllo della principale via di rifornimento per la città assediata di Avdiivka, in Ucraina orientale. Il portavoce militare ucraino Dmytro Lykhoviy, alla televisione di Kiev ha ammesso che le truppe hanno ripiegato su "posizioni più favorevoli". Da diversi giorni sia i blogger militari ucraini che quelli russi riferiscono di avanzate dei russi, particolarmente a nord est della città.

La guarnigione ucraina di Avdiivka rischia ora di essere completamente accerchiata. I rifornimenti arrivano adesso attraverso sentieri in un corridoio non più largo di tre chilometri. Prima della guerra, Avdiivka era una città industriale di oltre 30mila abitanti, ma ormai è ridotta ad un ammasso di rovine dove sono rimaste poche centinaia di residenti.

I russi nel tritacarne di Avdiivka: "Su 4mila persone, ne resta il 30%"

I russi hanno lanciato in ottobre l'offensiva contro la città. Mosca preme per la sua conquista, costi quel che costi. Le immagini che arrivano dal campo di battaglia sono terrificanti, con trincee ricoperte di cadaveri di soldati russi (il video integrale in fondo all'articolo). Vittime sacrificali perché il presidente russo Vladimir Putin possa annunciare la presa della città prima delle elezioni presidenziali del 15-17 marzo. L'esercito ucraino ha inviato d'urgenza nell'area la terza brigata d'assalto, che ha parlato di una situazione "estremamente critica". Secondo i blogger di guerra russi, questa mattina l’esercito russo ha inviato via radio alle forze ucraine nell’accerchiamento tattico una prima richiesta di resa.

Secondo un'analisi del quotidiano russo indipendente Meduza i primi tentativi falliti dell'esercito russo di accerchiare completamente Avdiivka da nord, con l'obiettivo di tagliare le linee di rifornimento, risalgono alla fine del 2023. Condotti attraverso campi e aree boschive, hanno provocato perdite significative di equipaggiamento e personale dei russi a fronte di guadagni territoriali minimi. Secondo quanto viene riferito da fonti di osint le perdite di Mosca sarebbero oltre 13 volte quelle registrate sul fronte ucraino.

Con l'arrivo del nuovo anno, però, le Forze Armate russe hanno cambiato la loro strategia operativa per separare la città dalla Cokeria, che si trova sulla principale via di rifornimento ucraino. I militari russi hanno attaccato l'impianto da est, sfruttando la copertura fornita dalle aree residenziali per evitare gli attacchi incessanti dei droni da ricognizione e dei droni kamikaze ucraini. Solo il 10 febbraio, sfruttando la nebbia come copertura aggiuntiva e con il supporto di bombardamenti aerei, le Forze Armate russe hanno lanciato un attacco decisivo, che ha permesso loro di raggiungere Industrial Avenue, la principale via di rifornimento, il 14 febbraio. In questo modo i russi hanno tagliato Avdiivka dalla sua principale linea di rifornimento proprio vicino la Cokeria. La 110ª Brigata di Fanteria Meccanizzata ucraina ha subito perdite significative ed è stata parzialmente ritirata dalla zona di combattimento. Il comando ucraino ha deciso quindi di inviare le riserve nell'area più critica, tra cui la 3ª Brigata d'assalto "Azov".

Tuttavia, il comando russo ha anticipato l'arrivo delle riserve nemiche e, per la prima volta dopo molto tempo, ha tentato un'operazione seria per cercare di accerchiare il campo di battaglia. I russi hanno così bombardato sia le forze di riserva in dislocamento, che cercato di interrompere le linee di rifornimento, le consegne di munizioni e l'evacuazione dei feriti. Per gli ucraini l'unica possibilità sembra replicare lo stesso ritiro tattico operato a Bakhmut nel maggio 2023.