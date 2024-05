È iniziata una nuova invasione russa dell'Ucraina

Le forze armate della Russia hanno lanciato un attacco di terra corazzato nella regione nord-orientale di Kharkiv in Ucraina all'alba di venerdì 10 maggio avanzando oltre il confine nella zona del villaggio di Vovchansk. Secondo gli esperti militari l'azione è volta a creare una zona cuscinetto dopo i recenti assalti delle brigate russe filoucraine nella regione russa di Belgorod.

L'assalto apre un nuovo fronte nella guerra, a più di due anni dall'invasione su vasta scala della Russia. Kiev ha inviato ulteriori forze nella zona come rinforzi.

Fonti di intelligence riportavano da giorni l'ammassamento di truppe russe nella zona: poi oggi alle 5 del mattino il tentativo di sfondamento della linea difensiva ucraina con l'impiego in forze di veicoli blindati. Secondo fonti militari ucraine le forze russe si sarebbero spinte per oltre un chilometro all'interno del confine ucraino. Le forze di Kiev stanno cercando di trattenerli: le truppe russe erano già state respinte dalla maggior parte della regione di Kharkiv nel 2022. E proprio da questa zona erano partite le incursioni di alcune milizie russe filo ucraine che avevano portato la guerra sul terreno russo.

Le difficoltà di Kiev

A marzo il presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato all'esercito la creazione di una zona cuscinetto all'interno del territorio ucraino: da allora, Kharkiv, particolarmente vulnerabile a causa della sua vicinanza alla Russia, è stata colpita da attacchi aerei che hanno causato gravi danni alle infrastrutture elettriche della regione. Ora le autorità ucraine stanno aiutando a evacuare i civili che vivono nelle aree di confine.

Secondo fonti di Osint si tratterebbe di azioni su piccola scala portate avanti da unità di fanteria supportate da mezzi corazzati intese a costringere l’Ucraina a rivelare le difese presenti nella regione: una vasta operazione di ricognizione in vista della preparazione a una più vasta offensiva in larga.

A più di due anni dall'inizio dell'invasione, Mosca ha preso nuovamente l'iniziativa sul campo di battaglia mentre l'Ucraina deve far fronte a carenza di uomini e mezzi: con i ritardi degli aiuti occidentali mancano proiettili di artiglieria e missili di difesa aerea. Le difficoltà si sono accentuate anche sul fronte Sud: dopo aver resistito alla controffensiva di Kiev lo scorso anno, le forze russe sono tornate all'offensiva e avanzano lentamente in più punti del fronte. Le immagini che arrivano dal campo di battaglia tuttavia mostrano come i soldati di Mosca siano gettati ripetutamente contro le trincee ucraine in una continua carneficina di uomini e mezzi.