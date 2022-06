Guerra in Ucraina, cinque cosa da sapere oggi

Sono passati 103 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina e sul campo la situazione è sempre in stallo con la controffensiva ucraina che mette in difficoltà i russi a Severodonetsk, nella regione di Luhansk. Fermi i colloqui di pace con i paesi occidentali che inviano armi a Kiev, tra cui anche lancia razzi a lunga gittata. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato ieri le regioni del Donbass e la regione di Zaporizhzhia, nell'Ucraina orientale.

In particolare, il capo di Stato ha fatto tappa a Lysychansk e Soledar, prima di incontrare degli sfollati a Zaporizhzhia. Il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, ha denuciato il bombardamento nella notte di un ponte nel villaggio di Tijotkino da parte delle forze armate ucraine. Il bombardamento avrebbe danneggiato anche uno zuccherificio ed un edificio residenziale a due piani nelle immediate vicinanze dell'impresa, ma non avrebbe causato vittime o feriti.

Per evitare l'arrivo di armi nel Dobass le truppe russe hanno colpito con un raid missilistico la ferrovia a Kiev.

Intanto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è stato costretto a cancellare il viaggio che aveva in programma in Serbia in seguito alla chiusura dello spazio aereo al suo volo da parte dei Paesi vicini. Per la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca Maria Zakharova si è arrivati a "chiudere un altro canale delle comunicazioni", come riferiscono le agenzie di stampa russe. Lavrov aveva in programma per oggi a Belgrado colloqui con il presidente serbo Aleksandar Vu?i?, ma la Bulgaria, la Macedonia del Nord e il Montenegro hanno chiuso il loro spazio aereo all'aereo sul quale doveva viaggiare il ministro degli Esteri russo.

Si rialza la tensione in Bielorussia: secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine forze armate russe equipaggiate con sistemi missilistici e droni sono state schierate lungo il confine con l'Ucraina. Nello specifico, l'esercito russo avrebbe schierato in territorio bielorusso sistemi missilistici tattici Iskander-M, sistemi antiaerei Pantsir-S1, sistemi missilistici antiaerei S-400 e velivoli a pilotaggio remoto.

Continua intanto la guerra del grano: gli Stati Uniti d'America hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in Africa, che navi russe piene di quello che un cable del dipartimento di Stato americano definisce "grano ucraino rubato" potrebbero essere dirette verso di loro, ponendo il dilemma di cosa fare: beneficiare di possibili crimini di guerra e dare un dispiacere al potente alleato occidentale o rifiutare il grano a buon mercato in un periodo in cui il suo prezzo sta impennandosi e centinaia di migliaia di persone sono affamate. Un dilemma che, secondo alcuni esperti contattati dal New York Times, lascerà solo la seconda scelta a molti di questi Paesi, sia per il grande numero di persone sull'orlo della carestia sia per la loro forte dipendenza dall'acquisto di armi russe. L'allarme lanciato da Washington rinforza le accuse del governo ucraino secondo cui Mosca ha rubato sino a 500 mila tonnellate del suo grano, per un valore di 100 milioni di dollari, trasferendolo nei porti in Crimea e poi caricandolo sulle navi.