Il discorso di Biden che allontana la pace

"Vladimir Putin è un macellaio". Queste le parole pronunciate dal presidente statunitense Joe Biden durante l'incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia in cui Biden ha poi sottolineato come Putin sia un dittatore che "cerca di ricostruire un impero" e "un dittatore non può restare al potere".

Ovviamente le parole del presidente americano hanno scatenato l'ira del Cremlino: "Trattative più difficili con gli insulti, non decide Biden su chi governa in Russia" ha fatto sapere il portavoce Dmitry Peskov che ha rimarcato come il governo di Mosca non è qualcosa che decide Biden ma "una scelta dei cittadini della Federazione Russa".

Uno scivolone quello di Biden mentre il cambio di strategia nell'invasione russa della Ucraina lasciava più spazio per le trattative di pace. È stata la stessa Casa Bianca a dover aggiustare il tiro spiegando che Biden parlando a braccio si sarebbe lasciato andare ma "non stava parlando di un cambio di regime in Russia".

Biden ha anche espresso dubbi sulle intenzioni della Russia in Ucraina dopo che a poco più di un mese dallo scoppio della guerra il comando russo venerdì aveva annunciato a sorpresa "di concentrare il grosso degli sforzi bellici sulla liberazione del bacino minerario del Donbass, senza più parlare di "smilitarizzare e denazificare l'Ucraina". "Non sono sicuro che le intenzioni dei russi siano cambiate" ha detto Biden nella capitale polacca proprio mentre una serie di missili russi centravano depositi di carburante a Leopoli, la grande città dell'Ucraina occidentale relativamente risparmiata dai combattimenti per il momento.

Sul campo continuano senza sosta gli scontri mentre da Kiev arriva un nuovo appello all'Occidente: "Impossibile salvare Mariupol senza altri tank e aerei, i missili russi non si abbattono con fucili e mitra", dice il presidente Volodymyr Zelensky in un nuovo video in cui chiede nuovi aiuti militari alla Nato.

Sul fronte del Donbass arriva anche la denuncia da parte del ministero dell'Interno di Kiev di come i russi avrebbero usato ordigni a grappolo in una zona residenziale nella regione di Donetsk. Qui le forze di Mosca cercano di accerchiare quelle ucraine davanti alle regioni separatiste avanzando da Kharkiv a nord e da Mariupol a sud. Il campo di battaglia settentrionale rimane invece in gran parte statico, con i contrattacchi ucraini locali che ostacolano i tentativi russi di riorganizzarsi.