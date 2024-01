Cosa vuol dire che la Striscia di Gaza ormai è "inabitabile"

Giorno di guerra numero 92 nella Striscia di Gaza. Hezbollah ha rivendicato il lancio di razzi nel nord di Israele questa mattina come "risposta iniziale" all'uccisione del leader di Hamas Saleh al-Arouri. Lo riferisce Haaretz citando un comunicato di Hezbollah secondo cui i razzi lanciati sono 62.

La Striscia è diventata "semplicemente inabitabile"

Nella Striscia, intanto, è salito ad almeno 21 morti e diversi feriti il bilancio dei bombardamenti israeliani di questa notte su Khan Yunis e Deir al-Balah. Secondo Al Jazeera, 18 vittime sono state registrate in una casa del quartiere al-Manara di Khan Yunis. Le altre tre sono state trovate tra le macerie di un'abitazione di Deir al-Balah, nel centro dell'enclave palestinese.

La Striscia è diventata "semplicemente inabitabile", ha dichiarato il coordinatore per gli Affari umanitari dell'Onu, Martin Griffiths, e "i suoi abitanti affrontano minacce quotidiane sotto gli occhi del mondo". L'offensiva contro Hamas in risposta al mostruoso attacco terroristico del 7 ottobre ha causato più di 22mila morti, in maggioranza donne e bambini. L'avanzate delle forze israeliane prosegue, con una forte opposizione di Hamas. I militari feriti in battaglia sono migliaia.

Aiuti umanitari lanciati a Gaza dal cielo

Parigi ha annunciato che un aereo da trasporto militare francese e uno giordano hanno lanciato 7,7 tonnellate di aiuti medici per un ospedale da campo della Striscia di Gaza nel corso di un'operazione congiunta. "La situazione umanitaria rimane critica a Gaza: in un contesto difficile, Francia e Giordania hanno consegnato aiuti alla popolazione e a coloro che la soccorrono", ha comunicato il presidente francese Emmanuel Macron.

L'operazione è stata effettuata nella notte tra giovedì e venerdì e aveva lo scopo di fornire aiuti medici all'ospedale da campo giordano della città meridionale di Khan Yunis. Il primo lancio aereo da parte di un Paese occidentale nella Striscia era stato concordato durante la recente visita di Macron in Giordania il mese scorso. Entrambi gli aerei C-130 avevano a bordo truppe francesi e giordane poiché l'operazione era strettamente coordinata, ha aggiunto Parigi.

I bambini di Gaza

I bambini della Striscia di Gaza si trovano ad affrontare una triplice minaccia mortale per le loro vite, con l'aumento dei casi di malattie, il crollo della nutrizione e l'escalation delle ostilità che si avvicina alla quattordicesima settimana. Lo scrive l'Unicef in una nota affermando che migliaia di bambini sono già morti a causa delle violenze, mentre le condizioni di vita dei bambini continuano a deteriorarsi rapidamente, con l'aumento dei casi di diarrea e la crescente povertà alimentare tra i bambini, aumentando il rischio di un aumento delle morti. "Un incubo che peggiora di giorno in giorno", dice Catherine Russell, direttrice generale dell'Unicef. "I bambini e le famiglie della Striscia di Gaza continuano a essere uccisi e feriti nei combattimenti, e le loro vite sono sempre più a rischio a causa di malattie prevenibili e della mancanza di cibo e acqua.

I casi di diarrea nei bambini sotto i cinque anni sono passati da 48.000 a 71.000 in una sola settimana a partire dal 17 dicembre, pari a 3.200 nuovi casi di diarrea al giorno. L'aumento significativo dei casi in un periodo di tempo così breve è una forte indicazione del fatto che la salute si sta rapidamente deteriorando. Prima dell'escalation delle ostilità, si registrava una media di 2.000 casi di diarrea nei bambini sotto i cinque anni al mese. Questa recente impennata rappresenta uno sconcertante aumento di circa il 2000%.

Manca il cibo

Un numero crescente di bambini non riesce a soddisfare i propri bisogni nutrizionali di base. Circa il 90% dei bambini di età inferiore ai due anni consuma due o meno gruppi di alimenti, secondo un'indagine dell'Unicef condotta il 26 dicembre. Questo dato è in aumento rispetto all'80% dei bambini rispetto alla stessa indagine condotta due settimane prima. La maggior parte delle famiglie ha dichiarato che i propri figli ricevono solo cereali - compreso il pane - o latte, il che equivale alla definizione di "grave povertà alimentare". Anche la diversità alimentare delle donne in gravidanza e in allattamento è gravemente compromessa: il 25% ha consumato solo un tipo di alimento il giorno precedente e quasi il 65% solo due.

Il deterioramento della situazione sta sollevando preoccupazioni per la malnutrizione acuta e la mortalità che sta superando la soglia della carestia. L'Unicef è particolarmente preoccupato per la nutrizione di oltre 155.000 donne in gravidanza e madri in allattamento, nonché di oltre 135.000 bambini sotto i due anni, date le loro specifiche esigenze nutrizionali e la loro vulnerabilità. Se combinate e non trattate, la malnutrizione e le malattie creano un circolo vizioso mortale. È dimostrato che i bambini in cattive condizioni di salute e nutrizione sono più vulnerabili a infezioni gravi come la diarrea acuta. La diarrea acuta e prolungata aggrava seriamente le cattive condizioni di salute e la malnutrizione dei bambini, esponendoli a un elevato rischio di morte.

Non ci sono livelli di igiene necessari per prevenire le malattie

Il conflitto ha danneggiato o distrutto i sistemi idrici, igienici e sanitari essenziali e ha limitato la capacità di trattare la malnutrizione grave. Inoltre, i bambini sfollati e le loro famiglie non sono in grado di mantenere i livelli di igiene necessari per prevenire le malattie, data l'allarmante mancanza di acqua sicura e di servizi igienici, e molti ricorrono alla defecazione a cielo aperto. Nel frattempo, i pochissimi ospedali funzionanti sono talmente concentrati a rispondere all'elevato numero di pazienti feriti nel conflitto che non sono in grado di trattare adeguatamente i focolai di malattia.

Incubo nuova Nakba per i palestinesi

La destra israeliana non fa più mistero dell'obiettivo di trasferire il maggior numero di abitanti possibile fuori dai confini della Striscia, lontano, nel nord dell'Egitto o anche in altri Paesi africani con cui stringere eventuali accordi di "accoglienza". Allarme tra le organizzazioni umanitarie, ma anche tra gli alleati più fedeli come gli Usa. Le frange estremiste hanno un peso importante e lo avranno in Israele almeno fino alle prossime elezioni. Il ministro delle finanze Smotrich parla di Gaza come di un ghetto in cui incoraggiare l'emigrazione. "Per evitare che resti un focolaio in cui due milioni di persone crescano nell'odio aspirando a distruggere Israele", suggerisce che almeno il 90% della popolazione debba andarsene. "Se a Gaza ci saranno 100 o 200 mila arabi, e non più due milioni - ha detto - parlare del 'giorno dopo' sarà diverso".

L'85% della popolazione è già sfollata interna nella Striscia a causa della guerra. Hanno il diritto di tornare alle loro case: il diritto internazionale proibisce espressamente, ovviamente, il trasferimento forzato. Per i gazawi sarebbe l'incubo di una seconda catastrofe, passata alla storia come "Nakba", lo sfollamento forzato seguito alla guerra del 1947-49. Israele nei giorni scorsi ha messo in chiaro che questa guerra potrebbe durare ancora molti mesi, ma pianifica già il futuro: "Saranno i palestinesi a governare la Striscia", assicura il ministro Gallant (ecco i dettagli del piano). Ma resta da capire quanti saranno, i palestinesi.