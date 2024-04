Mille bambini mutilati in 6 mesi di guerra a Gaza

Avremmo potuto pensare di star a guardare, nel secolo corrente, la morte o il ferimento di quasi 30mila bambini? Massacrati sotto le bombe, freddati dai cecchini in strada, negli ospedali distrutti, per fame. Sarebbe stato concepibile parlare di un 2% di popolazione uccisa, di erba e cibo per animali mangiati da adulti e bambini per sopravvivere?

A 6 mesi dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, sono questi i dati sulla situazione a Gaza. "Qualsiasi pretesa di autodifesa israeliana in reazione agli attacchi di Hamas del 7 ottobre è stata da tempo invalidata dalla sproporzione della risposta", dice Mary Lawlor, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani. Una sproporzione accertata ormai da mesi sulla base dei fatti e del diritto internazionale. Ospedali assaltati, operatori umanitari uccisi mentre trasportano cibo. Come i 7 membri dell'Ong World Central Kitchen bombardati dall'esercito israeliano. "Succede, in guerra", ha detto Netanyahu.

Il report di Save the Children

Quasi 26.000 bambini - ovvero poco più del 2% della popolazione infantile di Gaza - sono stati uccisi o feriti a Gaza in sei mesi di guerra secondo i dati forniti da Save the Children.

"Oltre 180 giorni di violenza hanno reso Gaza irriconoscibile e hanno ucciso o ferito oltre il 2% della popolazione infantile di Gaza - dichiara Xavier Joubert, direttore di Save the Children nei territori palestinesi occupati - Quelli che sono sopravvissuti finora hanno poche possibilità di continuare a farlo. Questa guerra non sta distruggendo solo Gaza, ma anche i principi fondamentali della tutela dell'infanzia. Le bombe e le ostilità +incessanti stanno causando una devastazione senza precedenti di case e infrastrutture, con il 70% di abitazioni danneggiate o distrutte. Lo abbiamo visto in altri conflitti, ma questa potrebbe essere la percentuale più alta di case distrutte in così poco tempo. Il mondo deve agire ora per garantire un cessate il fuoco immediato e definitivo e un accesso umanitario senza restrizioni".

Nei 6 mesi trascorsi dal 7 ottobre, più di 13.800 minori sono stati uccisi a Gaza e 113 in Cisgiordania. Ad almeno 1.000 bambini sono state amputate una o entrambe le gambe e circa 30 dei 36 ospedali sono stati bombardati, lasciandone solo 10 parzialmente funzionanti.

Le forze israeliane hanno colpito anche ambulanze, convogli di aiuti sanitari e strade di accesso, danneggiando il sistema sanitario di Gaza e compromettendo l'accesso all'assistenza medica proprio nel momento in cui 1,1 milioni di bambini di Gaza ne hanno più bisogno. Come nel caso dell'ospedale di Al-Shifa, che rappresentava una delle poche strutture ancora in grado di fornire una qualche assistenza, ridotto in rovina dopo due settimane di attacchi.

L'istruzione ormai non esiste più. Nessun bambino ha ricevuto un'istruzione formale da ottobre. I bombardamenti sono incessantisulle case così come sulle scuole: quasi il 90% degli edifici scolastici è andato distrutto. Circa 261 insegnanti sono stati uccisi - riporta ancora l'Ong - e 1,4 milioni di persone stanno usando le scuole come rifugi.

L'architettura internazionale dei diritti umani scricchiola

Il concetto di proporzionalità in caso di conflitto è sancito nell'articolo 51 del primo protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra. Ma gli attacchi israeliani contro ospedali, strutture mediche, ambulanze e ora convogli di aiuti vanno avanti come se non ci fossero divieti legali internazionali e previsioni specifiche contro queste azioni (nella prima e nella quarta Convenzione di Ginevra).

"L'architettura internazionale dei diritti umani scricchiola sotto il peso dell'ipocrisia dei Paesi che professano il loro sostegno a un ordine basato sulle regole, ma che continuano a fornire armi a Israele che uccidono altri palestinesi innocenti" e a porre veti o astenersi da una risoluzione che chieda il cessate il fuoco.