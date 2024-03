I lanci di aiuti umanitari dagli aerei non funzionano: "Costosi, casuali e arrivano alle persone sbagliate"

Aiuti inutili, o quasi. In soccorso della popolazione di Gaza allo stremo per il conflitto tra Israele e Hamas, tonnellate di cibo e medicine sono state paracadutate dall'alto con gli aerei ma la strategia si rivela una beffa: le derrate arrivano nel punto sbagliato e chi ne avrebbe un disperato bisogno resta senza. Serve un piano alternativo, che ancora non c'è. Cosa succede e cosa intende fare l'Italia.

Perché gli aiuti vengono lanciati con gli aerei

Alla popolazione ormai manca tutto: cibo, acqua, beni di prima necessità, materiale sanitario. I fondi all'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, sono ancora bloccati dopo lo scandalo del presunto coinvolgimento di dodici funzionari nella strage del 7 ottobre.

La via primaria sarebbe quella di fare arrivare gli aiuti per via terrestre, dal valico di Rafah. Ma ci sono enormi difficoltà già dall'inizio del conflitto. Migliaia di tir restano puntualmente bloccati. Il 20 febbraio, il Programma alimentare mondiale (WFP) ha dichiarato che avrebbe sospeso le consegne di cibo nel nord di Gaza perché i suoi convogli di primo soccorso in tre settimane avevano sopportato "caos e violenza completi a causa del crollo dell'ordine civile". La scorsa settimana oltre 100 palestinesi sono stati uccisi mentre raggiungevano un convoglio umanitario gestito da appaltatori privati ​​e scortato dalle forze israeliane a ovest di Gaza City.

Ecco perché si è arrivati alla soluzione aerea. Solo nelle scorse ore un intervento in questo senso è stato compiuto da tre velivoli giordani, tre statunitensi, uno egiziano e uno francese.

Perché gli aiuti umanitari con gli aerei sono un fallimento

Nelle ultime settimane ci sono stati oltre 20 lanci di aiuti a Gaza da parte di Usa, Francia, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Giordania. Con gli aerei sono state lanciate alla popolazione di Gaza tonnellate di aiuti. Intenzioni lodevoli, molto meno il risultato. Secondo le organizzazioni umanitarie non bastano a soddisfare le crescenti esigenze e poi ci sono limiti tecnici: spesso "piovono" in zone dove poi la popolazione non può recuperarli. I pacchi lanciati nelle scorse ore sono, in parte, atterrati non in Palestina ma sulla spiaggia di Zikim, sul lato israeliano del confine.

Come riporta la BBC solo in pochissimi accedono per davvero agli aiuti. "All'improvviso, mentre guardavamo in alto, abbiamo visto i paracadute degli aiuti. Quindi siamo rimasti dove eravamo finché gli aiuti non sono atterrati a circa 500 metri da noi. C'erano molte persone, ma gli aiuti erano pochi, e quindi non abbiamo potuto ottenere nulla", il racconto di chi ancora una volta è rimasto senza assistenza. E ancora: "Migliaia di cittadini si sono visti cadere addosso gli aiuti... E quando centinaia o migliaia aspettano in queste zone, solo circa 10-20 persone ricevono qualcosa, mentre gli altri tornano indietro senza nulla".

I lanci aerei sono stati sperimentati durante la seconda guerra mondiale per rifornire le truppe isolate, poi l'Onu ha usato questo meccanismo dagli anni '70. "I lanci aerei sono costosi, casuali e di solito portano gli aiuti alle persone sbagliate", ha detto alla BBC Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati ed ex capo degli aiuti delle Nazioni Unite, al ritorno da una recente visita di tre giorni a Gaza.

Secondo il Programma alimentare mondiale, i lanci aerei costano sette volte più costosi rispetto agli aiuti consegnati via terra e si può inviare meno materiale. Un altro limite è la "consegna". È capitato che gli aiuti finissero in mare o che i pacchi risultassero danneggiati all'impatto col suolo.

Critico anche Scott Paul di Oxfam America (confederazione internazionale di organizzazioni non profit, ndr): "Invece di lanci aerei indiscriminati su Gaza, gli Stati Uniti dovrebbero tagliare il flusso di armi verso Israele che vengono utilizzate in attacchi indiscriminati".

Ipotesi aiuti dal mare

Proprio per i limiti dei lanci di aiuti i Paesi sono di fatto costretti a cercare un'altra soluzione. Un cambio di strategia sembra inevitabile e l'ipotesi è quella di fare arrivare gli aiuti umanitari a Gaza anche dal mare. Assieme ai partner internazionali "stiamo esaminando le opzioni per un corridoio marittimo per l'assistenza umanitaria a Gaza, comprese opzioni commerciali e su contratto", ha detto il portavoce del Pentagono Pat Ryder, citato dalla Cnn.

Guerra Israele-Hamas, cosa vuole fare l'Italia

L'Italia ancora non ha inviato aiuti per via aerea. L'operazione è in fase di "studio" e potrebbe essere messa in atto nell'ambito della missione Levante, approvata definitivamente dal Parlamento, secondo quanto fatto sapere dalla Difesa. A portare gli aiuti sulla Striscia potrebbero essere C-130 dell'Aeronautica Militare, in grado di contenere tonnellate di materiale.

Proprio alla luce delle criticità evidenziate, si potrebbe però seguire il canale marittimo, partecipando all'iniziativa multinazionale "Maritime Aid to Gaza". Ciò, sottolinea il ministero della Difesa, sarebbe "in continuità con quanto già fatto con l'invio della nave Vulcano della Marina Militare, dei voli dell'Aeronautica Militare per portare in Italia bambini palestinesi per ricevere le cure presso i nostri migliori ospedali pediatrici e della disponibilità di inviare un ospedale da campo dell'Esercito Italiano appena le condizioni lo consentiranno". Fin dall'inizio del conflitto, ha ricordato il ministro Guido Crosetto, "il ruolo dell'Italia è stato quello del Paese occidentale che si è occupato essenzialmente di portare aiuto al popolo palestinese, vittima delle azioni terroristiche condotte da Hamas".

Per la missione Levante il Parlamento ha autorizzato l'impiego di 192 militari, 10 mezzi terrestri, una nave e un aereo, per un fabbisogno finanziario stimato in 3,2 milioni di euro per tutto il 2024. L'obiettivo è quello di trasportare beni di prima necessità a favore di civili; schierare un ospedale da campo e una unità navale con capacità sanitaria, sempre in supporto alla popolazione civile; predisporre misure precauzionali per l'eventuale evacuazione di connazionali o l'"estrazione delle forze italiane dalla regione"; rafforzare la presenza nel Mediterraneo Orientale. Già da mesi il ministro Crosetto ha avanzato la disponibilità ad allestire un ospedale da campo italiano a Gaza, ma finora - con il conflitto più che mai in corso - sono mancate le condizioni di sicurezza minime.