"Mai Israele era stato tanto in difficoltà, ora con 300mila riservisti rientrati in servizio attivo l'esercito di Tel Aviv si prepara a una guerra lunga". È sicuro il generale Giorgio Battisti, già comandante del contingente italiano nella missione Isaf in Afghanistan, che a Today.it tratteggia lo scenario di un possibile conflitto che rischia di allargarsi a tutto il teatro mediorientale.

"Non sarà una guerra breve, Israele ha annunciato che entrerà a Gaza, prima dovrà cingere d'assedio tutta la Striscia mettendo in sicurezza anche il confine con l'Egitto. Poi dovranno entrare con le truppe in un'area urbanizzata dove vivono 2 milioni di persone".

Un inferno ...

"Gli israeliani cercano sempre di evitare vittime civili ma non è facile specialmente a Gaza dove i miliziani di Hamas si nascondono in scuole, ospedali e case. E mi faccia dire una cosa importante: il problema degli ostaggi è un problema importante. Tel Aviv ha sempre cercato di portare a casa almeno i corpi dei propri soldati. Non farlo ora diventa un grande problema morale per Israele, giacché molti degli ostaggi possono essere ancora vivi".

Ma ora c'è l'imperativo del premier Benyamin Netanyahu a non trattare ora, in una posizione di difficoltà che in pochi si potevano aspettare da Israele.

"Quello che è successo è senza dubbio il fallimento degli 007 di Mossad e Shin Bet nel capire quanto stava succedendo dentro i confini di Gaza. Un funzionario dell'intelligence egiziana sostiene che l'Egitto, che spesso funge da mediatore tra Israele e Hamas, aveva parlato ripetutamente con gli israeliani che "qualcosa di grande" era in preparazione a Gaza. Ma i funzionari israeliani erano concentrati sulla Cisgiordania - dove il via libera a nuove colonie aveva alimentato nuovi scontri - e hanno minimizzato la minaccia di Gaza. Si tratta senza ombra di dubbio del 11 settembre dell'esercito israeliano che ci riporta a 50 anni fa, alla crisi iniziata dall'invasione improvvisa degli eserciti dell'Egitto e della Siria in concomitanza con la festività dello Yom Kippur, da cui scaturì la guerra israelo-araba del 1973. Oggi la milizia di Hamas ha impresso nell'immaginario del terrore israeliano non solo i tunnel, ma anche bulldozer con cui hanno abbattuto le recinzioni e i deltaplani con cui hanno superato le linee di sicurezza".

Un'azione indubbiamente pianificata...

"Una manovra preparata per mesi. Anzi: qualche giorno prima Hamas aveva effettuato una delle sue periodiche esercitazioni con la simulazione di un aggressione a un insediamento israeliano".

E ora?

"Israele ha annunciato una invasione di terra per eliminare Hamas, ma occupare Gaza non sarà una passeggiata. Già anni fa l'esercito israeliano si è dovuto confrontare con la guerriglia urbana. A Gaza l'uso di mezzi pesanti sarà difficile, più facile che l'esercito di Tel Aviv usi i bulldozer per "bucare" le abitazioni in cui si nascondono i miliziani".

Una guerra casa per casa

"Anche perché Hamas non ha a disposizione altre armi se non quelle proprie di una fanteria leggera. Anche se Israele ha imparato a proprie spese come i miliziani abbiano imparato a padroneggiare l'uso di droni e di razzi capaci di mettere in pericolo anche il lontano aeroporto di Tel Aviv".

Altre armi sono le immagini, forse mai come ora

"La popolazione israeliana è abituata alla guerra, dalla sua stessa nascita. Forse le immagini dell'aggresione al rave, gli schiaffi al ragazzino preso in ostaggio e altre barbarie colpiscono più l'Occidente che ha una predisposizione a raccogliere le immagini dei bombardamenti israeliani a Gaza propagandate da Hamas".

Abbiamo detto che sarà una guerra lunga, ma c'è il rischio che il conflitto accenda tutta la regione mediorientale?

"Si ricorda quando Papa Francesco parlava di una guerra mondiale a pezzi? Questo è una nuova tessera del mosaico, un pezzo di puzzle che tira direttamente in causa anche l'Iran con cui Israele ha ingaggiato una guerra per procura fatta di sabotaggi e aggressioni in Siria. Gli stessi Stati Uniti hanno preso in considerazione la possibilità di conflitto con l'Iran, ecco perché gli Usa stanno spostando forze in Medio Oriente. La possibilità che il conflitto si allarghi è altamente probabile".

Lei ha guidato il contingente di pace italiano in Afganistan, cosa sta succedendo ora ai nostri caschi blu schierati al confine con il Libano?

"Ci sono più di mille gli uomini del battaglione dei Granatieri di Sardegna schierati sulla blue line. Ma non hanno capacità operativa, cosa non prevista dal mandato Onu. Non hanno armi pesanti e operano solo come osservatori. In questo momento la catena di comando sta operando per tenerli al sicuro. Così come si sta cercando di mantenere in sicurezza la dozzina di carabinieri che si trovano in Cisgiordania per addestrare la polizia palestinese. La maggiore preoccupazione è per i 18mila italiani, alcuni con doppia cittadinanza, che si trovano in Israele per turismo o per lavoro".

In cosa questa guerra è differente dalle precedenti che abbiamo visto insanguinare il teatro mediorientale negli ultimi anni?

"Il fronte arabo musulmano non è compatto. L'Azerbaigian ha condannato l'attacco di Hamas difendendo la politica israeliana di difendere i propri cittadini".

Un po come ha fatto lo stesso Azerbaigian per riprendersi il Karabakh. Tra l'altro gli azeri sono i principali clienti dell'industria bellica israeliana. Ma se diciamo Azerbaigian diciamo Turchia...

"Che infatti rispetto al passato sta giocando di equilibrismo sul conflitto".

Anche perché è notizia di oggi di nuovi bombardamenti sui territori curdi nel Nord della Siria.

"Parlavamo di una guerra a pezzetti".

L'ultimo pezzettino del puzzle è quello che arriva dalla prossima mossa dell'Iran.

