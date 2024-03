Come funzionerà il "molo umanitario" per Gaza

Non c'è più tempo: la popolazione della Striscia di Gaza schiacciata dalla guerra tra Israele e Hamas è allo stremo e ogni istante che passa in migliaia rischiano la vita. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) denuncia il "livello estremo di malnutrizione" e sono più di ottomila le persone devono essere trasferite fuori da Gaza per cure mediche. Gli aiuti stentano ad arrivare: che siano via terra o dall'alto il sistema non funziona e adesso Biden lancia l'idea di un molo temporaneo.

La via più immediata sarebbe quella di fare arrivare gli aiuti per via terrestre, dal valico di Rafah. Nella pratica non funziona: migliaia di tir restano puntualmente bloccati. Il Programma alimentare mondiale (WFP) a fine febbraio ha annunciato che avrebbe sospeso le consegne di cibo nel nord di Gaza perché i suoi convogli di primo soccorso in tre settimane avevano sopportato "caos e violenza completi a causa del crollo dell'ordine civile". Allora si è iniziato a paracadutare gli aiuti. Letteralmente. Sono stati lanciati da velivoli soprattutto statunitensi. Il sistema ha mostrato subito tutti i suoi limiti: gli aiuti spesso "piovono" in zone dove la popolazione non può recuperarli o in mare. Non solo. I costi sono altissimi per quantità di merci tutto sommato limitate. Alto problema: ci sono merci che si danneggiano precipitando da così tanta altezza.

Allora si arriva al piano "c": il corridoio marittimo. Nei giorni scorsi l'opzione era stata annunciata dal portavoce del Pentagono Pat Ryder. Adesso ne ha parlato ufficialmente il presidente Biden durante il suo discorso sullo stato dell'Unione.

Il progetto è quello di realizzare un molo temporaneo per trasportare i rifornimenti, così da fare arrivare centinaia di camion al giorno. La supervisione del progetto sarà degli Usa con Israele ma Biden ha precisato che non è prevista la presenza di truppe statunitensi sul territorio di Gaza. Le prime spedizioni dovrebbero arrivare via Cipro, dove avranno luogo le ispezioni di sicurezza israeliane. Il piano sembra ancora in una fase molto embrionale: non è chiaro chi costruirà la strada rialzata e neppure chi garantirà la sicurezza a terra. Dovrebbe essere coinvolta nell'operazione l'unità dell'esercito chiamata 7th Transportation Brigade, ma le navi militari non hanno ancora lasciato gli Stati Uniti. Non dimentichiamo che oltre 100 persone sono state uccise mentre tentavano di raggiungere un convoglio di aiuti. Altra incognita la tempistica: ci vorranno certamente "alcune settimane", ma quante?

Biden da un lato annuncia gli aiuti, ma dall'altro sottolinea che Israele deve "fare la sua parte. Deve permettere più aiuti umanitari a Gaza e garantire che gli operatori umanitari non finiscano sotto tiro. Alla leadership israeliana dico: l'assistenza umanitaria non può essere una considerazione secondaria o una merce di scambio, proteggere e salvare gli innocenti deve essere un priorità".