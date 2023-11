Slitta la tregua a Gaza, fiato sospeso per il rilascio degli ostaggi

Sembrava fatta e invece a oggi la tregua tra Israele e Hamas e la liberazione degli ostaggi sono solo una promessa fragile. Le due parti avevano raggiunto l'accordo per lo stop ai combattimenti a Gaza e lo scambio di 50 ostaggi israeliani con 150 detenuti palestinesi già a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 23 novembre. Invece sia la tregua sia lo scambio non avverranno prima di domani, venerdì.

Hamas aveva annunciato che lo stop ai raid israeliani sarebbe iniziato giovedì alle 10 del mattino (le 9 italiane) ma mancavano conferme ufficiali da Gerusalemme. Ore dopo, il consigliere della sicurezza nazionale di Israele, Tzachi Hanegbi, ha precisato che l'inizio della liberazione degli ostaggi "non avverrà prima di venerdì". Una doccia fredda per le famiglie e per la diplomazia internazionale, ma ha assicurato che "i contatti per il rilascio dei nostri prigionieri procedono e avanzano costantemente".

L'accordo raggiunto con la mediazione di Qatar, Stati Uniti e Egitto, dovrebbe dare un po' di respiro alla popolazione palestinese e facilitare l'accesso di aiuti umanitari. Israele ha diffuso una lista di 300 prigionieri palestinesi che potrebbero essere liberati. Ne fanno parte 33 donne, 123 adolescenti e 144 giovani di circa 18 anni, fra i quali 49 membri di Hamas. Le autorità israeliane hanno spiegato che gli scambi di prigionieri potranno continuare se si prolunga la tregua, fino a un totale di 100 ostaggi e 300 detenuti palestinesi. Lo scambio dovrebbe avvenire attraverso il valico di Rafah, tra l'Egitto e la Striscia.

L'accordo prevede inoltre il passaggio di almeno 300 camion dal valico di Rafah di aiuti al giorno diretti a Gaza, compreso il carburante, il divieto per i palestinesi sfollati al sud di tornare al nord della Striscia e anche lo stop, da parte di Israele, del sorvolo dei droni di ricognizione per 6 ore nei 4/5 giorni di tregua. Allo scadere di questo termine, l'esercito israeliano - è stato spiegato - riprenderà in pieno la sua offensiva nella Striscia.

In attesa della tregua, la guerra è continuata sul campo. Israele ha fatto sapere che dall'avvio delle ostilità ha distrutto circa 400 tunnel nella Striscia che erano "sotto strutture civili, inclusi edifici residenziali, scuole, ospedali e altri luoghi". I morti a Gaza - secondo il ministero della Sanità di Hamas che non distingue tra miliziani e civili - sono invece arrivati a 14.532 con 35.000 feriti e 7.000 dispersi.

