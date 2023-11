Il giorno della tregua tra Israele e Hamas. Attesa per la liberazione dei primi ostaggi

Oggi, 24 novembre, tra Israele e Hamas è il giorno della tregua. La sospensione delle attività belliche dovrebbe durare quattro giorni ed essere accompagnato dal rilascio di alcuni ostaggi dall'una e dall'altra parte. Gli equilibri sono però fragili e la situazione potrebbe precipitare in ogni istante. Dal 7 ottobre le ostilità sono andate avanti senza sosta, in un crescendo che ha fatto migliaia di vittime.

La tregua tra Israele e Hamas, cosa succede

L'entrata in vigore della "pausa umanitaria", inizialmente prevista per ieri 23 novembre, sarà accompagnata dalla prima liberazione degli ostaggi (13 tra donne e bambini). Dovrebbe accadere intorno alle 16.

Hamas ha confermato "la completa cessazione delle attività militari" per quattro giorni, durante i quali verranno rilasciati in totale 50 ostaggi, in cambio del rilascio di "tre prigionieri palestinesi" ciascuno. Una fonte della sicurezza egiziana ha detto all'Afp che una delegazione della sicurezza egiziana sarà presente a Gerusalemme e Ramallah per garantire il "rispetto della lista" dei prigionieri palestinesi rilasciati. Funzionari della sicurezza israeliani, accompagnati da personale della Croce Rossa e agenti egiziani, saranno schierati nella "sala egiziana" del valico di frontiera di Rafah per ricevere gli ostaggi rilasciati da Gaza che poi voleranno all'aeroporto di al-Arish in Israele, secondo quanto riferito da questa fonte.

Ostaggi liberi ma anche aiuti. Duecento camion carichi di cibo, medicine e acqua per la Striscia di Gaza e cisterne di carburante dovrebbero entrare dal valico di Rafah - fa sapere l'ufficio stampa del governo egiziano - ma finora solo 12 hanno varcato il confine, secondo quanto riferito da fonti della Mezzaluna rossa egiziana nel Nord Sinai. Hanno oltrepassato il confine anche 3 autocisterne con a bordo circa 90 mila litri di carburante. Si prevede che oggi ne entreranno tra i 120 mila e i 150 mila litri. Sono stati intanto accolti 12 feriti e i loro accompagnatori.

"La guerra non è finita"

"La guerra non è ancora finita. La pausa umanitaria è temporanea. Il nord della Striscia di Gaza è una pericolosa zona di guerra ed è vietato spostarsi verso nord. Per la tua sicurezza, devi rimanere nella zona umanitaria del sud". Questo l'avvertimento del portavoce militare israeliano Avichay Adraee ai civili palestinesi a Gaza, in un messaggio in arabo su X.

Il tunnel di Hamas sotto l'ospedale

Le ostilità sono continuate fino all'ultimo momento. L'esercito israeliano ha fatto esplodere stamattina, prima dell'inizio della tregua, un lungo tunnel scavato sotto all'ospedale Shifa di Gaza. Secondo un portavoce dell'esercito, Hamas aveva allestito sotto al nosocomio "un centro nevralgico per lo svolgimento di attività terroristiche". Ieri li militari israeliani hanno arrestato il direttore dell'ospedale Shifa, Mohammad Abu Salmiya. (Video in basso pubblicato su X @IsraeleDEfenseForces)

Gli equilibri sono estremamente fragili. Un razzo sparato da Gaza dopo l'inizio del cessate il fuoco è stato intercettato da una batteria Iron Dome di difesa aerea nei pressi dei kibbutz israeliani di frontiera di Kissufim ed Ein Ha-Shlosha'. In precedenza erano risuonate in quella zona le sirene di allarme.

Lo ha riferito la radio militare. Non si segnalano danni o vittime.

