Bombardata una base filo-iraniana in Iraq: guerra di nervi nello scontro con Israele e Usa

È di almeno due morti e otto feriti il bilancio dell'attacco compiuto a sud di Baghdad contro le installazioni di Hachd al-Chaabi, milizia sciita filoiraniane oggi integrata nelle forze di difesa irachene.

La Resistenza Islamica dell'Iraq ha annunciato di aver lanciato droni contro la città israeliana di Eliat in risposta "alla violazione della sovranità irachena da parte del nemico sionista". Fonti israeliane hanno negato alla Cnn il coinvolgimento di Tel Aviv nel raid, così come il comando militare statunitense.

"Se Israele vuole fare un altro avventurismo e agire contro gli interessi dell'Iran, la prossima risposta sarà immediata e al massimo livello". Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, dopo l'attacco in Iraq, a NBC News

Perché c'è stato un raid aereo sull'Iraq

Le Forze di mobilitazione popolare irachene sono una forza armata ufficiale: quello colpito dal raid notturno è un posto di comando presso una base militare situata a circa 50 chilometri a sud di Baghdad. L'enorme esplosione registrata venerdì sera e di cui svariate immagini sono finite sui social, sarebbe il risultato di un attacco aereo.

L'esplosione avviene all'indomani del raid israeliano in Iran in rappresaglia dopo l'attacco iraniano condotto con droni e missili su Israele. Le milizie integrate nelle Forze di mobilitazione popolare irachene si sono rese protagoniste da mesi di svariati attacchi con razzi e droni contro le forze statunitensi di stanza in Iraq nel corso della campagna israeliana a Gaza contro Hamas.