Un'altra guerra pagata con il nostro gas

L'operazione militare lanciata dall'Azerbaigian contro la popolazione armena nel Nagorno-Karabakh si è conclusa con il cessate il fuoco da parte delle truppe che rivendicano l'indipendenza da Baku. Secondo il governo di Erevan, almeno 32 persone sono state uccise, tra cui sette civili, e oltre 200 sono rimaste ferite. Tra le vittime civili si sono anche due bambini. Una guerra lampo, che l'Azerbaigian ha condotto contando sulla sua supremazia militare e, pare, sul benestare della Russia. Ma anche sugli introiti sempre più lauti che Baku sta incassando grazie alla vendita di gas e petrolio all'Ue. O sarebbe meglio dire all'Italia.

L'offensiva nel Nagorno-Karabakh

Già, perché, dopo l'invasione russa in Ucraina, quella nel Nagorno-Karabakh può essere definita una nuova guerra pagata, in qualche modo, anche con i soldi degli italiani. A pochi mesi dallo scoppio del conflitto ucraino e con lo stop al gas naturale da Mosca, l'Unione europea ha siglato un accordo con l'Azerbaigian per raddoppiare entro il 2027 le forniture attraverso il gasdotto che dai giacimenti del Paese euroasiatico arriva fino a Melendugno, in Puglia. Dagli 8 miliardi di metri cubi del 2021 si è passati a circa 12 nel 2022. E a beneficiarne è stata principalmente l'Italia.

Il ruolo dell'Italia

Nel 2022 la quota di gas naturale proveniente da Baku è salita al 14,2% del totale importato dall'estero, contro il 9,9% dell'anno prima. E nei primi sette mesi del 2023 è aumenta ancora, arrivando al il 15,1%, seconda solo a quella dall'Algeria. Per il governo azero, è stata una manna non da poco per rimpinguare le casse. L'economia del Paese dipende dal petrolio e gas, che insieme ammontano al 93% dell'export e che nel 2022 gli hanno garantito introiti per 35 miliardi di euro, contro i 20,5 dell'anno precedente.

L'Italia è di gran lunga il principale partner commerciale di Baku: nel 2022, il 46% dell'export di fonti fossili ha avuto come destinazione il nostro Paese, garantendo alle casse azere incassi per 16,5 miliardi. Non si tratta di solo gas: per l'Azerbaigian siamo anche il principale cliente Ue di petrolio: con l'embargo al greggio russo, Baku è diventato il nostro secondo fornitore dopo l'Iraq.

Il prezzo del gas

Ora, le tensioni tra Azerbaigian e Armenia per il controllo del Nagorno-Karabakh vanno avanti da decenni. Nel 2020, dopo oltre 6.500 vittime, Baku e Erevan avevano raggiunto un'intesa sotto l'egida della Russia per porre fine ai conflitti. Ma l'accordo è saltato dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, o meglio ancora dopo appena un mese dal patto sul gas siglato tra la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e Ilham Aliyev, il leader dell'Azerbaigian.

Diversi esperti internazionali avevano predetto che Aliyev, al potere dal 2003 dopo 10 anni di governo incontrastato del padre, avrebbe usato la leva del gas per venire meno agli accordi con l'Armenia e rilanciare le sue operazioni militari nel Nagorno-Karabakh. E così è stato: a fine agosto 2022, aveva ripreso sotto il suo controllo la città di Lachin e i villaggi vicini di Zabukh e Sus, di fatto tagliando il corridoio che collega l'Armenia con la regione e privando la popolazione armena dei rifornimenti di Erevan. Adesso, trascorso poco più di un anno, la nuova offensiva ha fiaccato le ultime resistenze anti-Baku.

L'Armenia ha accusato la Russia di aver dato una mano Aliyev, tradendo il suo ruolo di mediatore. Il sospetto è che Mosca sia interessata a rafforzare il recente accordo in base al quale l'Azerbaigian sta acquistando 1 miliardo di metri cubi di gas proprio dalla russa Gazprom. Il paradosso di questa intesa è evidente: l'Europa aumenta l'import da Baku per colpire Mosca, ma a sua volta l'Azerbaigian garantisce la domanda interna di gas anche grazie alla Russia.

Per le organizzazioni umanitarie internazionali, che da tempo sottolineano le violazioni di diritti sociali, politici e umanitari nel Paese azero, questo non è l'unico paradosso. Secondo il Democracy index dell'Economist, quello di Baku è un regime autoritario che lo piazza al 141esimo posto su 167 Paesi analizzati per lo stato delle democrazia. La Russia, per fare un confronto, è 121esima.

