Cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh: perché è così importante

Dopo 24 ore di combattimenti i separatisti armeni del Nagorno-Karabakh hanno deciso di deporre le armi come richiesto dall'Azerbaigian. Le ostilità sono cessate alle 13 ora locale (le 11 ora italiana) di oggi 20 settembre 2023 e il governo di Baku ha confermato la cessazione delle ostilità. La proposta di cessate il fuoco proposta dal comando dei peacekeepers russi prescrive il ritiro delle forze armate armene come primo passo verso l'incontro dei rappresentanti dei separatisti del Karabakh con le autorità di azere. Secondo le ultime informazioni sarebbero 32 i morti durante l'operazione militare che ha visto l'uso anche di artiglieria contro le postazioni armene. Tra la popolazione civile almeno sette persone sarebbero state uccise, due delle quali erano bambini, e 35 sono rimaste ferite, di cui 13 bambini".

Teatro degli scontri è una regione formalmente appartenente all'Azerbaigian, il Nagorno Karabakh o Artsakh in lingua armena, ma dove la minoranza armena aveva dichiarato una secessione nel 1991. Furono i sovietici, alla fine della Prima Guerra Mondiale, a pensare di istituire la Regione Autonoma del Nagorno-Karabakh, a maggioranza etnica armena-cristiana, all'interno della Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaigian a maggioranza turco-musulmana. Il principio seguito era quello del classico "divide et impera", ma a distanza di un secolo si vedono i risultati.

I negoziati sulla "reintegrazione, il rispetto dei diritti e la sicurezza degli armeni" si terrà domani nella città di Yevlakh. La tregua si preannuncia debole dal momento che Baku chiede lo scioglimento delle strutture politiche armene presenti da sempre nel Karabakh e delle forze armate locali. Un appello resa che la parte armena difficilmente potrà accettare senza ripercussioni nella stessa Armenia.

Perché c'è così tanta attenzione per un conflitto regionale

La "terza guerra del Nagorno-karabakh" è apparentemente finita ancora prima di iniziare: l'Artasakh d'altro canto non ha attualmente capacità per difendersi fin da quando nel 2020 gli azeri avevano neutralizzato le capacità armene di difesa e bloccato periodicamente il corridoio di Lachin, l'unico lembo di terra che collegava i separatisti all'Armenia. Nei fatti l'attacco azero è avvenuto solo nel Nagorno-karabakh e non verso il territorio formalmente armeno. Tra l'altro la stessa autoproclamata Repubblica dell'Artasakh ha rapporti comunque problematici con la stessa Yerevan e nei decenni di conflitti gli armeni dell'Artasakh si sono macchiati di violenze e pulizia etnica.

Senza il supporto armeno i separatisti dell'Artasakh non hanno potuto contare neppure sugli alleati iraniani che avevano provato a giocare un ruolo di spessore nel risiko caucasico. E i russi che avrebbero dovuto giocare un ruolo di peacekeeper nella zona ex sovietica erano troppo distratti dal conflitto ucraino per far rispettare lo status quo nonostante l'Armenia faccia parte del CSTO, l'organizzazione di difesa speculare alla NATO, e il rischio concreto di un allargamento del conflitto in questa zona. D'altronde l'Azerbaigian può contare sul sicuro supporto di Turchia e Israele ed essendo il Nagorno-Karabakh parte dell'Azerbaijan Yerevan ufficialmente non poteva considerarsi "sotto attacco" da parte di Baku.

Nel contesto già complicato il primo ministro armeno Pashinyan da mesi accarezza l'idea di lasciare il CSTO (ritenendolo inutile): una posizione che gli hanno attirato le critiche dei falchi del Cremlino ma anche di parte della popolazione scesa in piazza reputando inaccettabile la decisione del primo ministro di non entrare in guerra con l'Azerbaijan per difendere i fratelli armeni dell'Artsakh. Per ore si è temuto che la folla agitata dai leader dell'opposizione potesse sfociare in un colpo di stato.

Video dei TB2 Bayraktar ?? in servizio con le forze armate ?? mentre colpiscono posizioni fortificate ??. pic.twitter.com/QRBsgYy83q September 19, 2023

Gli interessi contingenti di Israele e Iran, Turchia e Russia, a supporto delle parti in conflitto è il nervo scoperto di un conflitto che - se non sopito - rappresenta la potenziale miccia di tensioni mai sopite nell'area caucasica.