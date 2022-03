La Russia sta preparando l'assalto a Kiev nella guerra in Ucraina? Secondo le ultime notizie, è arrivato alle prime ore di questa mattina dallo stato maggiore delle forze armate ucraine un allarme secondo cui le truppe russe stavano accelerando le operazioni per un possibile assalto alla capitale. Secondo i militari ucraini, i russi puntano al pieno controllo di Irpin e Bucha, due cittadine appena fuori Kiev, prima di dare il via all'offensiva. Le forze di Mosca, sempre secondo l'allarme lanciato dalle forze armate ucraine, puntano anche al "vantaggio tattico per raggiungere la periferia orientale di Kiev attraverso i distretti di Brovarsky e Boryspil".

La Russia sta preparando l'assalto a Kiev in Ucraina?

Secondo il consigliere del ministero degli interni dell'Ucraina, Vadym Denysenko, citato dal quotidiano Ukrayinska Pravda, nelle vicinanze di Kiev "è concentrato un quantitativo abbastanza grande di equipaggiamento militare russo. Cercheranno di impadronirsi della capitale nei prossimi giorni". Le prossime ore saranno decisive per capire le reali intenzioni delle truppe di Vladimir Putin: qui trovate la diretta con le ultime notizie.

Stamattina Mosca ha proposto una tregua per permettere l'evacuazione dei civili dalle città di Kiev, Kharkiv e Mariupol, attraverso corridoi umanitari. L'Ucraina ha rifiutato: si sarebbe trattato di una sorta di trappola, perché i profughi sarebbero stati indirizzati perlopiù verso la Russia e la Bielorussia. Secondo un portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zekensky, questi corridoi sono "totalmente immorali": "Questi sono cittadini ucraini, dovrebbero avere il diritto di evacuare nel territorio dell'Ucraina", ha detto.

Sabato e domenica erano stati decisi altri due cessate il fuoco locali per permettere alla popolazione di Mariupol e Volnovakha di lasciare le città assediate, ma in entrambi i casi la tregua provvisoria è stata violata proprio dai russi. Mentre l'esercito e i civili ucraini resistono, nelle ultime ore si sono registrati bombardamenti alla periferia di Kiev, a Mariupol e a Kharkiv.



Civili organizzano barricate a Kiev. Foto EPA/ZURAB KURTSIKIDZE