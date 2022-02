Guerra Russia-Ucraina: cos'è il virus cibernetico che può colpire l'Italia

La guerra tra Russia e Ucraina non si combatte solo sul campo ma anche su altri fronti proprio per tale motivo è stata definita "ibrida". Si parte da quello economico, viste le sanzioni imposte a Mosca che avranno delle ripercussioni importanti anche per l'Europa, per passare poi alla cybersicurezza. Sono stati segnalati una serie di attacchi informatici ad alcune delle principali infrastrutture ucraine, ma nel mirino di Putin sembra non esserci solo Kiev. Scatta la massima allerta in Italia per il cyber virus.

Le cinque conseguenze principali della guerra Russia - Ucraina

Mentre i soldati di Putin arrivano a Kiev, l'Italia fa i conti con l'impatto che la guerra Russia - Ucraina avrà sul nostro paese. Cinque i principali effetti che si abbatteranno sull'Italia, elencati ieri da Franco Gabrielli, sottosegretario con delega ai Servizi, al Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

la crisi energetica, con Putin pronto a ridurre le forniture di gas;

l'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità;

il blocco dell'export, per le sanzioni imposte a Mosca dall'Ue;

i migranti che fuggono dalle zone di guerra;

gli attacchi cibernetici alle infrastrutture principali del paese.

Dopo aver parlato a lungo di crisi energetica, sanzioni, aumento dei prezzi e profughi, andiamo a vedere questo ultimo aspetto, che riveste una particolare importanza a livello nazionale vista la digitalizzazione che il nostro paese sta affrontando.

Sale l'allerta per possibili attacchi cibernetici

La guerra Russia - Ucraina preoccupa l'Europa e l'Italia, non solo per gli attacchi militari fatti con missili e cannoni ma anche per gli attacchi cibernetici che potrebbero rivelarsi veri e propri attacchi terroristici. Il problema della sicurezza informatica, infatti, preoccupa l'Italia tanto che l’Agenzia per la cybersicurezza guidata da Roberto Baldoni ha già ha alzato il livello di allerta al massimo, inviando un warning specifico alle infrastrutture strategiche. "Esistono possibili rischi cyber derivanti dalla situazione ucraina in grado di distruggere dati" importanti. Questo l'allarme lanciato da Gabrielli in un'audizione parlamentare, durante la quale si è parlato di un malware (programma informatico usato per disturbare le operazioni svolte da un utente di un computer) davvero pericoloso. Sarebbe stato già individuato. Dopo gli attacchi digitali ad alcune infrastrutture ucraine (ministeri e banche) da parte di hacker russi, gli analisti hanno serio motivo di credere che nei prossimi giorni anche l'Europa finirà negli obiettivi di Putin, Italia compresa, proprio per questo bisogna alzare le barriere cyber. Martedì scorso alcuni hacker hanno colpito il ministero della difesa e delle forze armate dell'Ucraina e le due grandi banche Rivatbank e Oschadbank, anche se Mosca si è affrettata a dichiarare di non avere nulla a che fare con questi attacchi cibernetici.

Cybersicurezza: c'è un bug nell'ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano c'è una specie di bug in materia di attacchi digitali. Nell’audizione di ieri, Gabrielli ha spiegato che le leggi attuali permettono la difesa ma non la risposta offensiva. Il deputato Enrico Borghi, membro della segreteria nazionale del Pd con delega alle politiche di sicurezza e membro del Copasir, ha spiegato che "la guerra ibrida lanciata dalla Russia fa emergere un nodo scoperto anche in Italia: oggi gli attacchi cibernetici non sono normati come minacce alla sicurezza nazionale". Proprio per questo "chiediamo al governo una norma che parifichi all’atto terroristico gli attacchi cibernetici alle infrastrutture pubbliche e private".