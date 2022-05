Bambini intrappolati nella guerra in Ucraina: "Interrogati dai militari russi"

Neppure i bambini sfuggono all'orrore della guerra e i lunghi giorni del conflitto in Ucraina lo dimostrano. Secondo l'ultimo bilancio di Kiev sono 227 quelli che hanno perso la vita mentre 420 sono stati feriti. Numeri che fanno paura già così, ma è un bilancio provvisorio perché sono tante le zone dove si combatte ancora e dove è impossibile avere contezza di morti e feriti. A questo poi si deve aggiungere l'esodo dal Paese. Milioni di persone in fuga, bimbi inclusi. I più fortunati hanno almeno un familiare con loro, ma tantissimi altri sono soli.

Chi sopravvive e non riesce a fuggire ha davanti a sè una realtà raccapricciante. Secondo quanto denunciato oggi da Lyudmyla Denisova, commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, a Mariupol i russi interrogano anche i bimbi. Da quanto si apprende, i piccoli vengono interrogati per "verificare l'autenticità della testimonianza dei loro genitori". "Nessun bambino può essere sottoposto a trattamenti crudeli", sottolinea Denisova, che fa "appello alla Commissione delle Nazioni Unite che indaga sui diritti militari umani durante l'invasione russa dell'Ucraina".