I sogni di un bimbo ucraino: "Vinciamo la guerra, poi l'Eurovision"

In Ucraina la guerra sporca anche i sogni dei bambini, che per fortuna però non perdono la loro ingenuità. "Prima vinceremo la guerra e poi l'Eurovision. Quando farà più caldo, tutto il nostro Paese, insieme, andremo al mare in Crimea". Un bambino di Severodonetsk, nella regione di Lugansk, scrive questo in tema assegnato a scuola. Il compito è del due marzo scorso, quando l'invasione russa in Ucraina era già iniziata.

"Quali sono i tuoi programmi per la primavera?" la traccia lasciata dalla maestra. La guerra, il concorso e il mare: i tre desideri dell'allievo. E la parola "insieme" a dare la chiave di tutto. A rendere pubblico il contenuto del componimento con un post su Facebook è stato Oleh Paska, capo del dipartimento di Educazione e Scienza della regione di Leopoli.